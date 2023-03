Massa: nem látok okot rá, Verstappen miért ne nyerhetne zsinórban hat címet

A holland pilóta jelenleg persze még „csak” két egyéni címnél tart, miután 2021-ben és 2022-ben sem talált legyőzőre, tavaly ráadásul 15 futamgyőzelmének is köszönhetően lényegében dominálta az évet, különösen annak is a második felét.

Verstappen számára pedig az idei év is remekül indult, hiszen Bahreinben karrierje 36. futamgyőzelmét ünnepelhette. Szaúd-Arábiában viszont egy időmérős technikai hiba keresztbe tett neki, de a versenyen így is a 15.-ről a 2. pozícióba tudott felzárkózni, jelenleg pedig egyetlen ponttal vezeti a bajnoki tabellát.

Massa úgy látja, Verstappen jelenleg olyan, mint egy „robot”, és szerinte a 25 éves holland egyeduralkodó lehet a sportág következő éveiben. „Max nem vét hibákat. Úgy vezet, mint egy robot. Rendkívül érett a korához képest. A két bajnoki cím pedig csak még jobbá tette őt. Már sokkal nyugodtabb” – mondta 2008 ezüstérmese a Bildnek.

„Az előző két szezonban ő győzött, és miért ne nyerhetné meg a harmadikat is? Max akár négy, öt vagy hat címet is nyerhet zsinórban. Nem hibázik, a Red Bull tökéletesen működik, a motorjuk is erős. Ez volt Michael [Schumacher] esetében a Ferrarinál és Lewisnál [Hamilton] a Mercedesnél. A körülmények most ideálisak egy Red Bull-korszakhoz.”

Egyelőre valóban nem látni, ki jelenthetne valós veszélyt a bikásokra a következő nagydíjakon, de persze a szezon még hosszú, és idővel tényleg visszaüthet náluk az aerodinamikai fejlesztési korlátozás, szóval két verseny után talán még nem érdemes leírni a mezőnyt.

A ferraris Carlos Sainz szerint eközben a riválisoknak nem szabad panaszkodni amiatt, hogy a Red Bull ennyire domináns jelenleg, mert egyszerűen jobb munkát végeztek náluk és megérdemlik a sikert.