Massa: most már Hamilton is tudja, hogy milyen érzés

A történet iróniája persze az, hogy akkor éppen a brit pilóta volt az, aki az utolsó körben happolta el Massa elől, mint később kiderült, egyetlen esélyét a Forma–1-es világbajnoki címre. A brazil néhány másodpercig azt hihette, hogy sikerült neki, de aztán jött Timo Glock és Hamilton előzése.

2016-ban aztán Hamilton az utolsó versenyen bukta el a címet Nico Rosberggel szemben, de az közel sem lehetett olyan fájdalmas neki, mint az idei. Az Abu Dhabi Nagydíjat ugyanis a jó rajtjával kezdve kontrollálta, és már úgy tűnt, simán behúzza a rekordot jelentő nyolcadik sikert.

Aztán viszont jött a sokak által az idei szezon Glockjának tartott Nicholas Latifi, aki öt körrel a vége előtt a falban kötött ki, ezért jöhetett a biztonsági autó. Az utolsó körös újraindításnál pedig Max Verstappen a frissebb lágyakon levadászta Hamiltont, és így ő lett 2021 világbajnoka.

Ha pedig valaki tudja, hogy ezek után mit érezhetett Hamilton, az vélhetően pont Massa. „El tudom képzelni, hogy érez most. Eléggé hasonlít arra, amin én mentem keresztül 2008-ban. Szerintem most ő is ezt tapasztalja” – mondta a Motorsport.com holland kiadásának.

Hiába azonban a vitatható körülmények és a sok zúgolódás, Massának nincs problémája azzal, hogy végül Verstappen lett a bajnok, ha figyelembe vesszük az idei teljesítményét. „Remek éve volt. Mondhatunk, amit csak akarunk, de neki volt a legtöbb győzelme. Az utolsó körben látta az esélyt és megcsinálta. Nem rossz időzítés.”

A 11-szeres futamgyőztesnek egyedül a szaúdi futamon látottakkal volt némi gondja, ahol Verstappen érzése szerint párszor túlment a határon. „Ezt leszámítva viszont keményen küzdött. Megérdemelten lett világbajnok.”

