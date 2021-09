Massa: „Minden adott ahhoz, hogy az övé legyen idén a világbajnoki cím!”

Az olasz nagydíjhétvégén ott volt a 2008-as Forma-1-es világbajnoki második helyezett Felipe Massa is, aki a RacingNews365-nek adott interjújában a Red Bull Racing versenyzőjét, Max Verstappent méltatta.

„Verstappen idén eddig hibátlan, őszintén mondom, nem is emlékszem, hogy mikor hibázott a holland. Mondhatnánk azt, hogy a Lewisszal történt silverstone-i ütközés az ő hibája volt, de ez nem így van. A Hamilton és Verstappen közötti incidensek a világbajnoki harc logikus következményei” – kezdte Massa.

A brazil 2008-ban éppen Lewis Hamiltonnal harcolt a VB-címért, és végül egy ponttal maradt el tőle. Massa szerint Verstappennek agresszívnak kell lennie a brittel vívott csatáiban, és kockázatot is kell vállalnia, hogy pszichológia nyomást helyezzen a hétszeres világbajnokra.

„Verstappennek kockázatot kell vállalnia, amikor Hamiltonnal harcol, amire lehetősége is van, hiszen ők ketten harcolnak a címért. Viszont az is fontos, hogy akkor ne kockáztasson, amikor másokkal harcol, hiszen ezekben a helyzetekben nyugodtnak kell maradnia.”

„Amikor Lewisszal küzd, akkor minden kockázatot vállalhat, hogy megelőzze vagy a Mercedes-pilóta elé kerüljön. Ha megnézem Verstappen idei teljesítményét, akkor azt látom, hogy többnyire ezt is csinálja, és ennek így is kell maradnia.”

„Verstappen számára idén eddig minden működik: a saját teljesítménye, a csapat ereje és az alatta lévő autó is. A világbajnoki harc pedig mentális harccal is jár, ezért fókuszáltnak kell maradnod. Bármelyik pont a különbséget jelentheti az év végén, ezért minden pontért harcolniuk kell – természetesen én is megtapasztaltam, milyen az, amikor egy pont dönt!”

Massa 2015 és 2017 között egy mezőnyben szerepelt Verstappennel, és úgy gondolja, azóta rendkívül sokat fejlődött az egyéni világbajnokság éllovasa.

„Ha azt az időszakot a jelenlegivel hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy Max egy komplett és rendkívül fókuszált versenyzővé vált. Ahogy már mondtam, nem emlékszem, mikor hibázott utoljára, ami sokat elmond arról, hogy mennyire erős pilóta.”

„Az egész szezon folyamán kiváló teljesítményt nyújt, és minden adott ahhoz, hogy az övé legyen idén a világbajnoki cím” – zárta a brazil.

