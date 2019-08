Massa erősebb pilótának látta Schumachert és Alonsót Vettelnél

A 38 esztendős Felipe Massa, aki a Forma-1 után a Formula E-be igazolt, 2002-ben, valamint 2004 és 2017 között volt tagja a száguldó cirkusz mezőnyének. Massa nagyon szeretett volna a rajtrács tagja maradni, de már nem számítottak a szolgálataira, és mivel nem akarta befejezni a versenyzést, az elektromos szériába igazolt, ahol az első évében mindössze a 15. helyen zárt egy dobogós eredménnyel a neve mellett.

Massa a pályafutását a Sauber istállónál kezdte, ahol 2002-ben, 2004-ben és 2005-ben versenyezhetett, majd 2006-ban megkapta a nagy lehetőséget a Ferraritól, ahol egészen 2013-ig dolgozhatott, míg az olaszok meg nem váltak tőle a gyengébb eredményei miatt. A sors furcsa fintora, hogy a helyét a korábbi csapattársa, Kimi Räikkönen vette át, akinek pedig 2009 év végén kellett távoznia Maranellóban, még a szerződése lejárta előtt Fernando Alonso idő előtti érkezése miatt.

Massa az olasz La Stampa lapnak adott interjújában kitért Charles Leclerc helyzetére is a Ferrarinál, aki már a második F1-es szezonjában a legendás alakulatnak versenyezhetett. A tapasztalt pilóta lát némi hasonlóságot a monacói karrierjében, ha azt az övével összehasonlítjuk. „Kicsit magam látom benne, amikor még fiatalember voltam a Ferrarinál, mely hosszú ideje állt mögöttem, miközben megérintettem a bajnoki trófeát. Most pedig ő van ott, akit egy jó választásnak tartok, mert egy fenomén, és egyúttal a jövő bajnoka.”

„Charles egy gyors és okos versenyző, aki tudja, hogy mit csinál. Mindene megvan, leszámítva sajnálatos módon a bajnoki autót. A másik oldalon Verstappen tapasztaltabb, de ez az első olyan éve, amikor bizonyítja, hogy készen áll a címre. Már érett, miközben a sebessége és a határozottsága is megvan.”

Massa röviden kitért Sebastian Vettel teljesítményére is, aki még mindig sok kritikát kap, és továbbra sem csillapodtak azok a hírek, hogy idő előtt távozhat a Ferraritól, ami igencsak megborítaná a pilótapiacot, így talán Daniel Ricciardo is elmozdítható lenne a Renault-nál, hiába a szerződése: „Számomra ő bajnok marad, mert nem véletlenül nyersz ennyit. Nehéz időket él meg, és a legutóbbi világbajnoki harcba került elkövetett hibák még mindig érezhetőek, amivel egy fal mögött találhatja magát. Képes arra, hogy maga mögött hagyja mindezt, és ezt is kell tennie, reagálva a kritikákra, és a csapat eredményeire." - tette hozzá Massa, aki azonban összességében erősebbnek tartja a két másik világbajnokot, akik ugyancsak versenyeztek a Ferrarinak. „Schumacher és Alonso erősebbek voltak, mint ő, akik szerintem ugyanazon a szinten vannak." - idézte az olasz lap interjújának részletét a formulapassion.it.

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítménye csattanós választ adhatott a kritikusainak, de Max Verstappen így is nagyon közel lehet a lassan hatszoros világbajnok szintjéhez.