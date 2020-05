Massa elmondta, nem csak előnye van annak, ha a Ferrari versenyzője vagy…

Felipe Massa a Forma-1-es pályafutásának komoly részét – 8 szezont – töltött a Ferrari csapatánál. Ezalatt az időszak alatt több futamgyőzelmet is tudott szerezni, azonban világbajnoki címet nem tudott szerezni, hiába járt nagyon közel ehhez 2008-ban.

A Sky Sports F1 Vodcastben Massa arról beszélt, hogy milyen a Ferrari versenyzőjének lenni, vagyis hogy vasárnaponként a mezőny egyik leggyorsabb autóját vezetheti, hét közben pedig a Ferrari sportautóival járhat – ennek azonban nem csak pozitív oldalai vannak:

„Egy ilyen forgatókönyvet jó elképzelni. Persze nem mindig Ferrarit kapsz céges autónak, néha Fiatot vagy Alfa Romeót kapsz. És még ha kapsz is egy Ferrarit, a családod akkor sem fog beférni a sportkocsiba!” – mondta mosolyogva a brazil, majd rátért arra, hogy milyen a dolog versenyzési része.

„A munka nagyon hasonló minden topcsapatnál, viszont a Ferrari nemcsak egy topcsapat, hanem egy vallás is. Bemész a csapathoz, és úgy érzed, hogy valami másnak vagy része, mint amit eddig ismertél. Az emberek elkezdenek jobban szeretni, többet beszélnek rólad. Jót is, rosszat is. Ez több nyomással jár, hiszen egy vallás része vagy.”

Massa azt is hozzátette, hogy egyszerűen nem lehet elkerülni az hatalmas nyomást, hiszen ha sikeres egy versenyző, akkor azért, ha pedig nem, akkor azért van rajta nyomás.

„Amikor nyersz, a nyomás hatalmas, mert még több futamgyőzelmet várnak el tőled. Ha pedig nem nyersz, akkor pedig azért hatalmas a nyomás, mert mindenki azt várja tőled, hogy nyerj.”

És ehhez jön még hozzá a szeszélyes olasz média, akik szinte csak a Ferrarival foglalkoznak.

Felipe Massa, Williams Fotó készítője: Sutton Images

„Valamiért a médiát jobban érdekli a Ferrari. Viszont nemcsak a médiát, hanem a szurkolókat is. Az elvárások óriásiak. És a Ferrarinál minden más - vagy még jobb, vagy még rosszabb. De ez egészen különleges. Tényleg!”

A Ferrari szurkolói viszont azután sem felejtették el Massát, hogy a brazil pilóta a Williamshez igazolt a 2013-as szezon után, és nagy ünneplést kapott 2014-ben és 2015-ben, amikor immár a grove-i alakulattal szerzett dobogót Monzában.

„Még ha sokáig egy másik csapatnál is versenyzel, akkor is Ferrari-versenyző maradsz életed végéig. Ez is más a Ferrarinál, mint a többi csapatnál.”

Közvetlen a következő Virtuális Nagydíj előtt mutatták be a legendás F1-es pályát az F1 2020-ban