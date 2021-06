Massa elmondta, hogy szerinte ki a tökéletes versenyző

A Forma-1-ben idén eddig 6 versenyt rendeztek, ezeken a futamokon pedig 3 futamgyőztest, 4 pole-pozícióst és 8 dobogóst láthattunk. Az élen is kiélezett a verseny, Verstappent és Hamiltont mindössze 4 pont választja el egymástól.

A Motorsport.com brazil kiadásának a korábbi Forma-1-es versenyző Felipe Massa nyilatkozott, aki szerint pontosan arra van szüksége a szurkolóknak, hogy két csapatot lássanak versenyt futni a VB-címért.

„Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes szezonrajt volt. Mindenki ezt akarja látni, még Verstappen vagy Hamilton szurkolói is. Mi, a motorsport rajongói azt akarjuk látni, hogy két csapat küzd a bajnoki címért. Így volt ez 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban is.”

„Ez a három bajnokság olyan volt, hogy két csapat küzdhetett az utolsó pillanatig a világbajnoki címért, az emberek pedig imádják, ha ez történik, szenzációs dolog a Forma-1 szempontjából, hogy jelenleg is ezt látjuk.”

Massa azt is felidézte, hogyan vesztette el Hamilton újonc évében a világbajnoki címet, majd hozzátette, talán Hamilton a tökéletes versenyző, de Verstappen is a legjobbak közé tartozik.

„Hamilton már régóta lenyűgöző munkát végez. Ha visszamegyünk az időben, szerintem Hamilton már 2007-ben is bajnok lehetett volna. Kínában a boksz felé haladva a kavicságyba ment, az utolsó futamon pedig Alonsóval harcolt.”

„De nyilván ez volt az első Forma-1-es éve, és teljesen normális az első évedben, hogy hibákat követsz el. De Lewis mindig megmutatta, mennyire más pilóta ő. Talán ő a tökéletes versenyző. Folyamatosan megmutatja, milyen kiválóan vezet, milyen kiváló képességekkel és tehetséggel rendelkezik. Az is kétségtelen, hogy Verstappen is a legjobbak közé tartozik.”

A 2008-as világbajnoki második helyezett végül kitért a második számú pilótákra is. Véleménye szerint Bottas is egy kiváló versenyző, „csak” annyi a gondja, hogy a legjobb versenyző a csapattársa.

„Pereznek az a dolga, hogy ott legyen Verstappentől két tizedre és ott legyen a győzelmekért folyó harcban. Amikor az egyik legjobb versenyző mellett versenyzel, nagyon erősnek kell lenned mentálisan, hiszen hatalmas a nyomás.”

„Lépésről lépésre kell haladnod és jó munkát kell végezned. Én is voltam ilyen helyzetben, és szenvedtem is, ahogy sokan mások. Ez is megmutatja, mennyire fontos a mentális oldal a versenyzés világában.”

„De nemcsak erről van szó, hanem azt is érezned kell, hogy a csapat akar téged, hiszen a pszichológiai oldal is nagyon sokat számít. Bottas egy kiváló pilóta. Nagyon gyors, technikás, kiváló munkát végez. Viszont a legjobb versenyző a csapattársa.”

