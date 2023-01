Massa „biztos” volt benne, hogy Kubica fogja őt váltani a Ferrarinál

Kubica 2006-ban csatlakozott a mezőnyhöz, majd két évvel később Kanadában megszerezte első és egyben utolsó sikerét is a BMW-Sauberrel. Abban az évben ráadásul sokáig bajnokesélyesnek számított, később pedig úgy tűnt, felkerülhet majd egy igazi élcsapathoz.

2011-ben a szezon kezdete előtt azonban raliautóba ült, de nagyon súlyos balesetet szenvedett, aminek következtében majdnem elveszítette egyik karját, az F1-es álomról pedig le kellett mondania. Vagyis csak részben.

2018-ban ugyanis újra tesztelni kezdett, a Williams pedig leigazolta őt tartalékversenyzőnek, majd egy évvel később ismét állandó pilóta lett. Abban az évben viszont a nagyon gyenge autó mellett komoly verést is kapott újonc csapattársától, George Russelltől, így 2020-ra kikerült a csapatból, és átigazolt az Alfa Romeóhoz, ahol újra harmadik számú pilóta lett belőle.

Sajnos tehát a lengyel esetében csak elméletben játszhatunk el azzal, hogy mi lett volna, ha a Ferrarihoz kerül, mivel maga Kubica fedte fel anno, hogy 2012-re már előszerződése volt a vörösökkel.

Kubica természetesen Felipe Massa helyére került volna Fernando Alonso márkatársaként, de a brazil így végül egészen 2013 végéig maradt Maranellóban, és végül Kimi Räikkönen volt az, aki a helyére került.

„Annyira jó őt látni ismét a motorsport világában, hogy éli az életét, és azt csinálja, amit igazán szeret. Nagyon sajnálom viszont, és biztos voltam benne, hogy ő veszi át a helyemet a Ferrarinál, mivel elképesztő munkát végzett karrierje során” – nyilatkozta Massa a SwiatWyscigów.pl-lel készült hosszabb interjúban.

„Tényleg azt hittem, ő kerül majd a helyemre, és ezzel nem is lett volna problémám, mert megérdemelte. Amikor azonban megtörtént a balesete, igazán sajnáltam őt, mert hihetetlen, ami vele történt. Az is csoda volt, hogy egyáltalán életben maradt.”

„Sosem gondoltam volna, hogy újra versenyezni fog majd, ezért is örülök neki annyira, hogy most is ezt teszi. Sajnos viszont lemaradt egy óriási lehetőségről a Forma–1-es pályafutását tekintve” – mondta Massa, aki visszaemlékezett egyik legnagyobb F1-es csatájára is, melyet Kubica ellen vívott a 2007-es Japán Nagydíjon.

Akkor a páros az utolsó körben ádáz küzdelemben volt a pontszerző hatodik helyért, többször is oda-vissza előzgették egymást, és nem féltek kicsit ütközni sem vagy elhagyni a pályát, hogy némi előnyre tegyenek szert, mindezt ráadásul a nagy esőben. Végül aztán a ferraris jött ki győztesen belőle, de csak két tizeddel előzte meg Kubicát.

„Megnézve, hogy mi történt akkor, szinte biztos voltam benne, hogy egyikünket vagy talán mindkettőnket büntetni fogják, mert manapság például már nem lehet ilyet csinálni. Hihetetlen volt, az utolsó körben voltunk és mindent beleadtunk.”

„Lementem a pályáról, majd elmentem mellette, aztán ő ment le és jött vissza, és minden egyes kanyarban ez ment. Versenyzői szemszögből elképesztően szórakoztató volt. F1-es szempontból is emlékezetes maradt, az biztos.”

