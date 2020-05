Massa, aki Schumacher és Alonso mellett állhatott fel először a dobogóra

Felipe Massa nem panaszkodhat a karrierje miatt, még akkor sem, ha 2008-ban drámai körülmények között bukta el a bajnokságot a Ferrarival az évadzáró Brazil Nagydíjon. Hosszú ideig volt tagja az F1 mezőnyének, akárcsak a legendás olasz istállónak.

2002 és 2017 között 11 győzelmet, 16 rajtelsőséget, 15 leggyorsabb kört, 41 dobogót és több mint 1160 pontot gyűjtött. 936 körön át volt az élen ezen a 269 nagydíjon, amit nem túlzottan sok versenyző mondhat el magáról.

A 39 esztendős Massa 2006-ban még csak a karrierje első felében járt. Ez volt az első éve a Ferrarival, és rögtön Michael Schumacher csapattársaként kellett bizonyítania. A hétszeres világbajnok német legenda a lehető legmagasabb mércét jelentette a fiatal brazilnak.

Massa fő feladata Schumacher támogatása volt a bajnoki harcban Alonso ellen, aki 2005-ben állította meg az olaszokat a nagy menetelésben. 2006-ban is sikerrel járt, és 134 ponttal megszerezte a második nagy trófeáját a 121 pontos Schumacher előtt. Massa 80 egységgel harmadik lett.

Felipe Massa Fotó készítője: Ferrari Media Center

Felipe számára több szempontból is különleges volt ez az év, ugyanis az első dobogóját is ekkor gyűjtötte be. Napra pontosan 14 éve, hogy a Nürburgringen felállhatott a dobogóra a győztes Schumacher és a második helyezett Alonso társaságában. Ez volt a Forma-1 történetének 755. nagydíja.

Az időmérőt Alonso kezdhette meg az élről Schumacher és Massa előtt. A sorrend nem sokat változott, de épp eleget ahhoz, hogy a német csökkentse a hátrányát a bajnokságban. Akkor 31 pontot számolt, míg Alonso 44 egységet. A harmadik helyen Räikkönen érkezett a McLarennel 23 ponttal a 18 pontos Fisichella, és a 15 pontos Massa előtt.

Schumachernek ez volt pályafutása 86. győzelme, míg a Ferrari 185. alkalommal nyert. Michael testvére, Ralf pedig jubilált, és a 150. nagydíján vehetett részt. A McLarennek ez már a 600. ilyen versenye volt.

