Massa a titkos ferraris szerződéséről „vallott”

Felipe Massa 2006 és 2013 között erősítette a Ferrari csapatát, vörös színekben összesen 139-szer állt rajthoz a Forma-1-ben, ezen a téren pedig mindössze Michael Schumacher és Kimi Räikkönen múlta felül a brazil pilótát.

Azonban már 2006-ot megelőzően is a Ferrari kötelékébe tartozott Massa, aki sokáig nem beszélhetett erről. A Motorsport Heroes című filmben beszélt arról, hogy titokban kellett tartania a ferraris szerződését – Massa történetét a lenti videóban is megtekinthetitek.

„2000-ban az olasz és az európai Formula Renault 2.0-s szériát is megnyertem, ekkor pedig többen is le akartak szerződtetni. A Ferrari szervezett is egy meetinget Maranellóban. Akkoriban még nem tudtam, de folyamatosan figyeltek: a tesztjeimet, a telemetriát és a versenyeimet is.”

„Ekkor azt mondták nekem, hogy le fognak szerződtetni Ferrari-juniornak, de nem mondhatom el senkinek, titokban kell tartanom. Alá is írtam a 8 éves szerződést a Ferrarival, de nem beszélhettem róla senkinek, csak a családomnak.”

„Ez elképesztően nehéz volt. Aztán a Saubernél versenyeztem Ferrari-motorokkal, majd kaptam egy hívást a Ferraritól. 2006-ban elkezdhettem náluk versenyezni, ezzel valóra vált az álmom.”

