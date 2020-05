Massa: A Ferrarinál minden Alonso kedve szerint történt

A brazil pilóta a távozása után is szoros kapcsolatban maradt a Ferrarival, és az olasz közönséggel, akik mindig is szerették embersége miatt Massát, aki 8 szezont töltött Maranelloban, és 11 győzelmet aratott.

„Amikor kitört a járvány, visszajöttem Brazíliába Monacóból, ahol a szüleim és a családom van. Van egy vidéki kertes házam, ahol edzeni tudok. Most együtt tudjuk tölteni az időt úgy, ahogyan korábban nem tudtuk a versenyzés miatt. Ez az egyetlen pozitívuma ennek a rettenetes helyzetnek” - nyilatkozta a Gazetta dello Sport-nak.

Felipe Massa megemlékezet honfitársáról, Aryton Sennáról is. „Mindig is nagyon közel állt az emberekhez, a gyerekekhez, a brazil néphez. Az ő segítsége ebben a nehéz időben is fontos lenne. Az emberek és a gazdaság is érintettek.”

Massának elég világos véleménye van a Forma-1 jelenlegi helyzetéről is.

Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Fotó készítője: Dom Romney / Motorsport Images

„Az alapján, amit én láttam a teszteken, a Mercedes és Hamilton egyértelműen az F1 élén vannak. Nem hiszem, hogy kevesebb verseny változtatna a helyzeten, mert a gyárak zárva vannak, és vannak nagyobb problémák is, mint a versenyautók fejlesztése.”

„Lewis folyamatosan dönti a rekordokat, még mindig ő a favorit. Szerintem Leclerc és Verstappen is lehetnek majd világbajnokok, de ma az autók jobban számítanak, mint a pilóták közötti különbségek.”

„A Ferrarinak egy új korszakot kell nyitnia az új szabályokkal, és egy tökéletes csapatot kell létrehozniuk, mint ahogyan azt tették a Schumacher korszakban. Én egy olyan F1-et látnék szívesen, ahol 1 másodperc van a leggyorsabb és a leglassabb autó között.”

Beszélt Vettel és Leclerc kapcsolatáról is:

„Amikor én voltam Alonso csapattársa, Fernando volt az első számú a csapatban, és mindenki mást elfelejtettek. Minden egy pilóta kedve szerint alakult. Ma legalább engedi a Ferrari, hogy a pilótái harcoljanak egymással, még akkor is, ha történt pár rossz dolog, de mindkettejüknek megvan az esélye, hogy elöl legyenek. Sokkal nagyobb az egyensúly, mint amikor én versenyeztem ott, és mindkét pilóta ugyanabban a bánásmódban részesül.”

