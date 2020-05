Massa 2018-ban 3-4 verseny után elhagyta volna a Williamst

Felipe Massa már 2016 végén bejelentette a Forma-1-ből való visszavonulását, azonban Nico Rosberg váratlan visszavonulását követően a Williams másik akkori pilótája, Valtteri Bottas került a Mercedes csapatához. A grove-i istálló emiatt megkérte Massát, hogy maradjon még egy évet, a brazil pedig igent mondott a felkérésre.

A Williams pedig azóta egyértelmű lejtmenetben van: 2017-ben még a konstruktőri ötödik helyen végzett a csapat, 2018-ban viszont visszaestek az utolsó helyre, onnan pedig 2019-ben sem tudtak elmozdulni.

A 2008-as VB-második Massával a Globo Network készített interjút, aki elismerte, hogy ha 2018-ban is a Williams alkalmazásában állt volna, néhány verseny után elhagyta volna a patinás brit csapatot.

„Megvoltak a pillanataim a Forma-1-ben. 15 éven keresztül szerepeltem a mezőnyben, összesen pedig 16 évet töltöttem ebben a világban, és jókor fejeztem be a pályafutásomat, ugyanis a következő évben a Williams a történelme legrosszabb évét produkálta, és sajnos ez a helyzet most is tart.”

„Nem tudtam volna végigcsinálni a szezont a Williams 2018-as autójával, kétségtelen, hogy talán három vagy négy verseny után megköszöntem volna a lehetőséget, és távoztam volna.”

„Nem csináltam volna tovább, nem töltöttem volna egy egész évet ezzel, inkább átadtam volna a lehetőséget egy fiatal versenyzőnek.”

Felipe Massa, Williams, Mansour Ojjeh, CEO, TAG Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Felipe Massa most már a Formula E-ben versenyez, és bár elismeri, hogy hiányzik neki az F1, de nem érzi frusztráltnak magát amiatt, hogy már nem a száguldó cirkusz mezőnyének a tagja.

„Jókor fejeztem be, majdnem 300 versenyt teljesítettem a Forma-1-ben. Elképesztő élményekkel és csodálatos pillanatokkal lettem gazdagabb, ami sokkal többet adott nekem annál, mint amit elképzeltem, olyan álmokat tudtam valóra váltani, amelyeket el sem tudtam volna képzelni.”

„Hiányzik az F1, minden versenyt megnézek, de elérkezett a pillanatom. Onnantól kezdve, hogy befejeztem, soha nem frusztrált, hogy távoztam a Forma-1-ből.”

