Masi szerint Spa-Francorchamps elég biztonságos

A Spái 24 órás autóversenyre a Magyar Nagydíj hétvégéjével párhuzamosan került sor, de egy komoly baleset borzolta a kedélyeket nem sokkal a rajtot követően. Jack Aitkent és Davide Rigont is kórházba kellett vinni egy tömegbalesetet követően, amely az Eau Rogue utáni Raidillon szakaszon történt.

A Williams tartalékpilótája, Aitken volt az, aki súlyosabban megsérült, mivel a brit töréseket szenvedett a kulcscsontjában és néhány csigolyánál is. Azóta már kiengedték a kórházból, és visszatérhetett az Egyesült Királyságba, hogy ott folytathassa felépülését.

Az incidens pedig eléggé hasonlított a 2019-es F2-es ütközéssorozatra, amelyben sajnos Anthoine Hubert életét veszítette, Juan Manuel Correa pedig közel életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Mindez pedig ismét felhozta azt a témát, hogy mennyire biztonságos a pályának az a szakasza, mivel a közeledő autóknak sokszor kevés idejük van reagálni, ha egy versenytársuk kicsúszik, ráadásul a nagy emelkedő miatt nem lehet látni, hogy mi történik a domb tetején.

Az eset után az Alfa Romeo tartalékosa, Callum Ilott is megszólalt, aki egyébként maga is versenyzett Spában, és érzése szerint talán változtatni kéne. „Szerintem változtatni kéne azon a kanyaron, és nagyon meglepett, hogy eddig nem történt semmi. Elég volt ebből” – írta a közösségi oldalán Ilott.

Tavaly októberben egyébként az illetékesek egy 80 millió eurós felújítási programot jelentettek be, melynek keretében több helyre, köztük a Raidillonhoz is kavicságy kerül majd, hogy ezzel megfeleljenek a motorosok igényeinek is.

A Motorsport.com ezen események után rákérdezett Masinál, hogy mit gondol a pálya biztonságáról, hiszen legközelebb oda látogat majd az F1-es sorozat. Ő azonban továbbra is tartja, hogy nincsen gond, mivel a helyszín az FIA legmagasabb besorolásával rendelkezik.

„Több helyen is történtek változások Spában, de továbbra is megvan az 1-es besorolása. Minden évben van néhány változás és fejlesztés, de szerintem a jelenlegi állapotában is biztonságos az FIA szempontjából.”

„Egyikünk sem szeret látni nagy baleseteket, és csak örülök, hogy a pilóták többnyire rendben vannak. Láttam néhány jelentést, hogy jól vannak és egészségesek, szóval ez a legfontosabb most. Persze kelleni fog egy kis idő, mire felépülnek, de legalább nem történt komolyabb baj” – mondta Masi.

