Masi személyes támadásnak veszi az FIA-t ért kritikákat

Az újraindítást követő tömegbaleset után több pilóta is amiatt panaszkodott, hogy szerintük azért kapcsolták le a biztonsági autó lámpáit később, mint a korábbi futamokon, hogy ezzel szorosabb legyen az új rajt. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy feltorlódott a mezőny, ami közrejátszott a baleset kialakulásában.

A futamgyőztes, Lewis Hamilton ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a balesetet nem az akkori első helyezett, Valtteri Bottas váltotta ki, mivel neki megvan a joga a tempó meghatározásához.

„Egyáltalán nem Valtteri hibája” – mondta Hamilton. „Inkább a döntéshozóké. Nem tudom pontosan, hogy ki felel ezért. Nyilván izgalmasabbá akarják tenni a dolgokat, de ma látni lehetett, hogy embereket veszélyeztettek ezzel. Szóval talán újra kellene gondolni a helyzetet.”

Masi azonban hajthatatlan, hogy az FIA sosem tenné kockára a biztonságot.

„Egyáltalán nem. Az FIA szemszögéből a biztonság a legfontosabb, pont. Ezzel vége is a történetnek. Én versenyigazgató és biztonsági delegált vagyok, a feladatom pedig odafigyelni a sport integritására és a biztonságra. Bárki, aki mást mond, az személyesen engem támad ezzel.”

Masi azt is kihangsúlyozta, hogy az utóbbi két hétvége során bekövetkezett három piros zászló nem egy „titkos” terv része, és megjegyezte, hogy mind Charles Leclerc monzai, mind pedig Lance Stroll mugellói baleseténél sokáig kellett javítani a gumifalakat.

„Ez csak szimplán véletlen egybeesés. Ha logikusan nézzük meg, akkor Monzában azért volt szükség a piros zászlóra, hogy meg tudjuk javítani a sérült gumifalat. És igen, lehetne menni 20 kört a biztonsági autó mögött, míg javítják a falat, de nem hinném, hogy ez bárkinek is az érdekében állna.”

„A másik lehetőség, hogy megszakítjuk a versenyt, majd ha minden javítási munkálat megvan, akkor folytatódhatnak a küzdelmek. Ez volt a helyzet a háromból két piros zászlónál is. Lance baleseténél is megsérült a gumifal. És nem akartam folytatni, miközben olyan 30-40 méternyi biztonsági szalag lógott le a gumifalról” – magyarázta Masi, hogy miért kellett több esetben is a piros zászlóhoz folyamodniuk.

