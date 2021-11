Masi nem ért egyet Hamiltonnal: a szabályok igenis érthetőek

Miután Max Verstappent utólag sem büntették meg Hamilton leterelése miatt Interlagosban, a versenyzők nagyobbik része elmondta, hogy már nehéz kiigazodni azon, hogy az FIA mit tart elfogadható versenyzésnek.

Katarban az eset kapcsán volt is egy hosszú versenyzői megbeszélés, melyről többen is úgy nyilatkoztak, hogy nem igazán tette világosabbá számukra a szabályokat. Hamilton is egyike volt ezen pilótáknak, Verstappen azonban éppen ellentétes véleményen volt.

A hétszeres bajnok így fogalmazott az eligazítást követően: „Nem egyértelmű. Mindenki, kivéve talán Maxot, az érthetőség kedvéért tette fel a kérdéseit. Még mindig nem tudjuk, mik a pálya határai. Az már biztos, hogy nem a fehér vonal, így előzésnél egyszerűen csak megpróbáljuk, aztán…”

Masi azonban nem ért egyet ezen szavakkal, és elmondta, hogy egyértelműen meghatározták, hogy a jövőben mi fér még bele a szabályok adta keretek közé. „Szerintem elmagyaráztuk nekik, hogy mi várható. Kaptak egy általános útmutatást, de azt is világossá tettük, hogy minden esetet csak önmagában fogunk vizsgálni” – mondta az ausztrál többet között a RacingNews365-nek.

Amikor arról esett szó, hogy az FIA látszólag sokat lazított a korábbi hozzáállásán, Masi ismét cáfolt, és kifejtette, hogy ők továbbra is ugyanazokat a folyamatokat alkalmazzák, és nem viszonyulnak másként az esetekhez sem.

„Nem vagyunk elnézőbbek. Ott van a független sportfelügyelőkből álló csapat, és ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, nem én vagyok a bíró és az esküdtszék. Minden esetet megnéznek a stewardok, aztán eldöntik, érdemes-e vizsgálni azt. Ha igen, akkor ez megtörténik, majd kiderül, hogy volt-e szabályszegés vagy sem.”

