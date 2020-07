Masi nem akarja nyilvánosan elérhetővé tenni a versenyzői megbeszéléseket

Michael Masi azután lett a Forma-1-es versenyek versenyigazgatója, hogy Charlie Whiting váratlanul elhunyt, és ő lépett az ikonikus versenyigazgató helyére. Masi a Motorsport-Total.com-nak nyilatkozott arról, hogy szeretné-e, ha újra nyilvánosan elérhetővé tennék a versenyzői megbeszéléseket.

„Szerintem a versenyzői megbeszéléseknek zárt ajtók mögött kell folyniuk. A versenyzőknek szükségük van egy fórumra, amelyben kapcsolatba léphetnek velem nyugodt körülmények között, anélkül, hogy mások megítélnék őket.”

Még több F1 hír: Brundle szerint Verstappen kicsit se lesz óvatosabb, mint eddig

A Forma-1 korábban azért tette nyilvánossá a pénteki versenyzői megbeszéléseket, hogy ezzel is közelebb hozzák a szurkolókhoz a Forma-1-et, így a fanok betekinthettek a színfalak mögé. Azonban a versenyzők nem fogadták jól ezt a változtatást, és úgy érezték, többé nem tudnak szabadon beszélni. Masi pedig megérti, miért aggódtak a pilóták.

„Hogyha a nyilvánosság is részt vehet ezeken a megbeszéléseken, az félreértésekhez is vezethet. Ez kicsit olyan, mint egy öltöző, amely más sportágakban egy rejtett szentély, és annak is kell maradnia.”

Masi elmondta, hogy a versenyzői megbeszélések nyilvánossá tételét még azelőtt visszavonták, mielőtt megkapta volna az F1-es versenyigazgatói lehetőséget, illetve sem szándéka, sem felhatalmazása nincs arra, hogy változtasson.

„Ez nem egy olyan döntés, amit én és a jogtulajdonos egyik pillanatról a másikra meghozhatunk. Számos fél bele van vonva ebbe.”

Végül Masi eloszlatott egy tévhitet is a Forma-1-es pilótákról: szerintem nem nehezebb kezelni őket, mint a kevésbé ismert versenyzőket.

„Sokan úgy gondolják, hogy ez igaz, pedig valójában nem. Mindannyian profi sportolók, mint bármely más kategória versenyzői. Nagyon élvezem a közös munkát velük.” – zárta Masi.