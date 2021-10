Masi ígéri, hogy a miami pálya nem egy „parkolóra” fog hasonlítani

Jövő májusban debütál a második amerikai futam a naptárban a miami utcai verseny formájában. A vonalvezetés a Hard Rock Stadium körül fog kanyarogni, és a hivatalos neve a Miami International Autodrome lesz.

Mivel egyes részei korábban parkolóként szolgáltak, ezért voltak olyan hangok, melyek szerint egy újabb „parkolós futamot” láthatunk majd, akárcsak a gyorsan elfelejtett Caesar’s Palace Nagydíjon Las Vegasban 1981-ben és 1982-ben.

„Ez egy normális pálya. Messze van attól, hogy egy parkolóban futott versenynek lehessen majd nevezni. Sőt, nagyon távol fog ettől állni, ha figyelembe vesszük, hogy mennyi munka zajlik jelenleg is. Az egész létesítmény szépen kezd összeállni, és különleges élmény lesz majd” – idézte Masi szavait a Racer.

A pályán pedig jelenleg is zajlanak már az előkészületek, még úgy is, hogy a Miami Dolphins NFL-csapat már javában futja az idei szezonját. „Remek. Nem irigylem viszont őket, mert közben megy az NFL-szezon is, ezért el kell különíteniük a munkát, amelyet a stadionnál végeznek.”

„Ez is csak őket dicséri azonban. Múlt héten sok minden zajlott ott, de aztán persze mindent vissza kellett állítani a Dolphins meccsére, majd pedig a következő héten kezdődött minden elölről.” Aggódnunk tehát egyelőre nem kell a helyszín és a futam minősége miatt, jövőre pedig majd egyébként is kiderült, mit tud nyújtani a második amerikai pálya.

