Masi: ezért volt szükség a teljes biztonsági autóra Norris kiesésekor

Lando Norris az Eifel Nagydíj 44. körében esett ki, miután azt megelőzően már körökön át problémái voltak az autó erőforrásával. Bár Norris az autóját pont egy versenybírói poszt és egy megnyitás mellé parkolta le, a versenyigazgatóság beküldte a biztonsági autót.

A biztonsági autó eltüntette Lewis Hamilton 10 másodperces előnyét, de szinte a teljes mezőny kiállhatott friss gumikért, amelyet a legjobban talán Sergio Perez bánhat, akinek esélye lett volna befogni az öreg közepeseken autózó Ricciardót.

A Williams pilótája, George Russell is megállt a futam elején, miután Kimi Raikkonen kiütötte, az ő autóját azonban virtuális biztonsági autós fázis alatt takarították el. Michael Masi, az F1 versenyigazgatója ismertette, hogy milyen körülmények játszottak szerepet abban, ebben az esetben máshogyan döntöttek.

Lando Norris, McLaren MCL35, Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Először is, Lando autója füstölt, és ki is gyulladt, szóval egy egyértelműen szerepet játszott benne” – nyilatkozta az ausztrál szakember. „Másodszor is, nem voltunk benne egyből biztosak, hogy a megnyitás kellően nagy ahhoz, hogy az autót oda toljuk.”

„Ahelyett, hogy már a mentés megkezdése közben kelljen változtatnunk, úgy döntöttünk, hogy beküldjük a safety cart, így pedig minden eshetőségre fel voltunk készülve. A körülmények között ez volt a legbiztonságosabb megoldás.”

Egy hosszú, 5 körös biztonsági autós periódus következett, amellyel kapcsolatban többek között Max Verstappen is elégedetlen volt, és a futam utáni sajtótájékoztatón is hangoztatta, hogy szerinte túl sokáig kint volt Bernd Maylander.

Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az 5. helyen haladó Carlos Sainz mögött már mindenkit lekörözött Lewis Hamilton, így a kör visszavételével ment el az idő. Masi is megerősítette, hogy csak ez járult hozzá a biztonsági autós fázis elhúzódásához.

„Ez volt az egyik dolog, amit meg kellett tennünk, a sportszabályzatban van előírva, hogy a lekörözött autók visszavehetik a körüket. A verseny abban a szakaszában ez már vagy 10-11 autót jelentett, szóval a safety car kicsit tovább maradt kint, mint amire számítottunk.”

