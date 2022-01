„Masi döntésének semmi értelme nem volt”

Ugyan most már jó néhány hét eltelt az akkori események óta, azok még továbbra is jelentős beszédtémát szolgáltatnak F1-es körökben, így a korábban a Ferrarinál és a McLarennél is versenyző svéd is elmondta nem túl hízelgő véleményét.

„Az pozitív a Forma–1-nek, hogy mindenki kíváncsi rá, hogy mindkét oldal ennyire szenvedélyes, legyen az Lewisé vagy Maxé. Hogy ez szándékos volt-e vagy sem, azt nem lehet tudni, de a szórakoztatási értéke ennek a botránynak az egekbe tört.”

„Egy bizonyos szinten azonban lennie kell egyfajta egyensúlynak, mert Masi döntéseinek semmi értelme nem volt. Teljesen ellentmondott a józan észnek és a szituáció fair módon történő kezelésének” – vélekedik Johansson.

Szerinte is annak kellett volna történnie, amiről korábban Carlos Sainz is beszélt: Nicholas Latifi balesetét követően inkább piros zászlóval félbe kellett volna szakítani a futamot. „Az egyetlen módja ennek az lett volna, ha azt csinálja, amit már a korábbi futamokon is.”

„Amint behívták a biztonsági autót öt körrel a vége előtt, inkább a piros zászlónak kellett volna következnie. Csak így lehetett volna igazságos és izgalmas a legvégéig. Mindenki új gumikkal mehetett volna, akárcsak Szaúd-Arábiában.”

„Ebben az esetben egy fair, ötkörös csatát láthattunk volna a bajnokságért. A döntéseivel, valamint azzal, hogy az utolsó pillanatban teljesen meggondolta magát, tálcán kínálta fel a győzelmet Maxnak és a Red Bullnak, miközben Lewis hibátlan versenyt futott addig. Ő mindent megtett érte, beleértve a remek rajtját is.”

Johansson végül azzal zárta, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon látottak igazából csak az egész éves rossz döntéseket fejelték meg, ezért őt nem is lepte meg annyira, hogy végül ily módon zárult a 2021-es szezon.

