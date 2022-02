Masi „a belét is kidolgozza” az F1 versenyigazgatójaként Az Indy 500-győztes és az FIA veterán stewardja, Danny Sullivan is védelmébe vette a sokat kritizált Michael Masit, és elmondta, hogy el kéne ismerni az ausztrál munkáját, mivel „a belét is kidolgozza”.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő A napokban számíthatunk arra, hogy a szövetség végre felfedi, hogy mire jutottak a szezonzáróval kapcsolatos vizsgálattal, Sullivan pedig megragadta az alkalmat, hogy megvédje Masit és a helyzetet, amelyben a versenyigazgatónak helyt kellett állnia Abu Dhabiban. „Óriási a nyomás, mert próbálsz jól dönteni, miközben az összes szabályt követned kell. Az interneten a legjobb esetben is az emberek 51 százaléka boldog, 49 százaléka pedig mérges lesz, bármi is legyen a végeredmény." „Én azt gondolom, hogy nem fair dolog kritizálni őt. Sok minden alapján hozta meg azt a döntést, melynek köze volt ahhoz is, amiről az utóbbi években beszéltek a csapatokkal, hogy a versenyeknek lehetőség szerint zöld zászló alatt legyen vége." „Michael egyetlen ember – ő végzi a pályák vizsgálatát meg még sok minden mást is. A fickó a belét is kidolgozza az egész évben! Annak végén pedig már mindenki fáradt, és csak próbálod meghozni a legjobb döntést." Sullivan, aki korábban CART-bajnok is volt, az F1-ben pedig pontot szerzett a Tyrrell-lel Monacóban, tagja a versenybírák folyamatosan rotáló csoportjának. Ugyan Abu Dhabiban nem teljesített szolgálatot, így is értékes információval szolgált arról, hogyan zajlik a munka a stewardok és a versenyigazgató között. Emellett azt is kihangsúlyozta, hogy ő sosem tapasztalt olyat, hogy bármilyen változás is lett volna a folyamataikban az alapján, hogy mi a helyzet a bajnokságban. „Sosem beszélgettünk arról, hogy ki hol van a pontversenyben, hogy milyen hatással lenne a pontokra. Ilyesmi az utóbbi 13 évben nem történt, mióta én itt vagyok." „Ha valakinek ez meg is fordul a fejében, akkor sem hozta fel a felügyelői szobában. Mi csak megnézzük az adatokat, a kamerákat, mindent. Ez a vélt kihágás, szabályos volt-e vagy sem. Ha nem, akkor megvan rá a büntetés, extrém esetekben pedig szintén megvannak az alapvető eljárások." „Ha valamiben nem vagyunk biztosak, akkor megkérdezzük. Ez így volt Charlie Whiting és most Michael Masi esetében is. A lehető legjobb döntést próbálod hozni az elérhető információk alapján" – magyarázta Sullivan, hogyan zajlik a felügyelők munkája. Amikor Abu Dhabiról kérdezték őt, Sullivan arra hívta fel a figyelmet, amire sokan mások is, akik kiálltak Masi mellett: nagyon kevés idő alatt kellett meghozni az ítéleteket, miközben a csapatok folyamatosan megpróbálták őt befolyásolni, így ezek mind hozzájárultak az ellentmondásos végeredményhez. „Egy kicsikét elszabadult a dolog. Végső soron neki döntenie kell, és minél több támogatást kap, annál jobb, de a probléma az, hogy nincs időd összehívni egy gyűlést. Ráadásul ott van még a rádiós helyzet is a csapatokkal, ami rossz az én véleményem szerint." „Michael jó ember, Charlie nagyon hitt benne. Évekig dolgoztak együtt, Masi a legjobbtól tanult." Az amerikai végezetül még arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel Whiting nagyon tapasztalt volt, így Masinak komoly űrt kell betöltenie, ami egyáltalán nem egyszerű.