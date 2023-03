Máshogy áll hozzá az FIA a büntetőpontokhoz 2023-tól

A felhalmozódó pontok problémája tavaly került előtérbe, miután Pierre Gasly esetében egy viszonylag kisebb szabálysértés miatt merült fel az eltiltás lehetősége. A Mexikói Nagydíjon pályaelhagyással szedte össze a tizedik büntetőpontját, amihez csak kettő további kellett volna, hogy egy futamot kihagyjon.

A Forma-1 versenyszabályzata szerint amennyiben egy versenyző 12 hónap alatt 12 pontot szed össze, versenyengedélyét a következő eseményre felfüggesztik, majd nullázzák a pontokat. Az összeszedett pontok 12 hónapig mindenképpen a versenyző neve mellett maradnak, majd törlődnek.

A probléma eléggé felzaklatta Gaslyt, aki az FIA-val is hajlandó lett volna tárgyalni a szabály újragondolásáról: „Nem fogok hazudni, elég kellemetlen helyzet. A maga módján elég kínos, hogy akár el is tilthatnak, amilyen szezonom volt, nem hiszem, hogy bárkire is különösebben veszélyes lettem volna az elmúlt tizenkét hónapban, szóval az eltiltás elég szigorú lenne” – magyarázta akkor.

Gasly és az FIA megbeszélését követően értesüléseink szerint a szabályalkotó szervezet beleegyezett a rendszer felülvizsgálatába és a csapatokkal, valamint a pilótákkal folytatott megbeszélést követően megegyeztek, hogy a 2023-as szezontól sokkal megfontoltabban fogják osztogatni a büntetőpontokat.

A rendszer eredeti szándéka a veszélyes vezetés megakadályozása, így az ilyennek megítélt esetekben a jövőben is ki fogják osztani a pontokat, azonban az inkább csak szabálysértésnek minősülő esetekben – például pályaelhagyás esetén – ezeket már nem kapják meg a versenyzők.

Az új megközelítésnek már a hatása is látszott a Bahreini Nagydíjon, ahol a versenybírók Nico Hülkenbergnek és Esteban Oconnak is adtak időbüntetést, de pontokat nem. Gasly azonban még nem nyugodhat meg, továbbra is tíz ponton áll, melyek közül az elsők május 22-én járnak le.

