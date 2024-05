Marquez Alonsóból merítene ihletet: Jöhet az "el plan"

A Forma-1-ben Fernando Alonso továbbra is rendkívül magas szintet képvisel, hétről hétre bebizonyítja, hogy bizony 40 fölött is lehet valaki versenyképes. Hasonló útra lépne Marc Marquez is, aki a MotoGP-ben számít veteránnak.

A nyolcszoros világbajnok Marc Marquez vélhetően honfitársától, Fernando Alonsótól merítene ihletet, hogy visszatérjen a csúcsra. A franciaországi versenyhétvége előtt a spanyol a két igazság egy hazugság kártyájára azt írta, hogy "van egy tervem", ami elsősorban az Aston Martin-pilóta miatt vált emlékezetessé.

Mint ismert, Alonso az Alpine-nál eltöltött évei alatt az „el plan” címszó alatt utalt arra, hogy akad egy terve, ami lehetővé teszi a számára, hogy visszatérjen a csúcsra és újra a világbajnoki címért harcoljon a Forma-1-ben.

Erre egyelőre nem került sor, ám a sors fintora, hogy az Aston Martinhoz tavaly átszerződő spanyol valóban visszatért a dobogóra, ráadásul a negyedik helyen végzett az egyéni bajnokságban, ami hatalmas teljesítmény a spanyoltól.

Marc Marquez is hasonló helyzetbe került, mint Alonso, hiszen 2023-ban elhagyta a küszködő Hondát, az idei szezonra Ducatira váltott a Gresini Racinggel, és most már több alkalommal is a dobogón ünnepelhetett.

