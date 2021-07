Markót zavarja, hogy csak a Mercedes panaszait vizsgálja „villámgyorsan” az FIA

A 2021-es szezon egyik legnagyobb összecsapása a pályán kívül a Red Bull és a Mercedes között esett meg, miután a Mercedes elkezdte nyilvánosan támadni a Red Bullt a látványosan megdőlő hátsó szárnya miatt.

A Francia Nagydíjtól kezdve be is vezetett egy új tesztet az FIA, így a korábbinál jóval nagyobb értékeknek kell megfelelnie statikus állapotban a szárnyaknak. Toto Wolff azonban így is óvással fenyegette meg a Red Bullt, amennyiben a Francia Nagydíj előtt is használják még a Spanyolországban látott megoldásukat.

A Red Bull persze nem hagyta annyiban az ügyet, és kijelentették, hogy ők is megóvják ebben az esetben a Mercedes első szárnyát, amely a véleményük szerint jóval hajlékonyabb nagy terhelés alatt, mint az övék.

A hátsó szárnyakkal kapcsolatos szigorítások után Marko kijelentette, hogy ők is kezdeményezték az FIA-nál a Mercedes első szárnyának vizsgálatát, de hivatalos óvást nem adtak be mivel, valószínűleg – ahogyan a Red Bull korábbi hátsó szárnya is – az év elején szempontul vett értékeknek megfelelne a Mercedes megoldása, így a Red Bull célja természetesen az, hogy az első szárnyak terheléses tesztjein is szigorítsanak.

Markónak azonban nem tetszik, hogy míg a Mercedes első panasza után nem sokkal már be is jelentették a tesztmódosítást, az ő feltevésükre még mindig reagált érdemben az FIA.

„Amikor valamit a Mercedes feltevése után kell megvizsgálniuk, mindig villámgyorsak” – idézi Marko AvD Motor & Sport-nak adott nyilatkozatát a Racingnews365. „Már témát szolgáltatott a hátsó szárnyunk, a motorunk, a guminyomásunk. Ezeket a kérdéseket az autónkkal kapcsolatban mindig a Mercedes vagy egy Mercedes erőforrást használó csapat tette fel.”

„Nekünk is vannak fenntartásaink a Mercedes első szárnyával kapcsolatban, amely egyértelműen mozog a belső kamerás felvételeken. Várjuk a választ az FIA-tól, tisztázni akarjuk az ügyet. A pályán kívül minden arról szól, hogy a szabályokat a lehető legjobban kihasználjuk a saját érdekünknek megfelelően, miközben a riválisainkat remélhetőleg visszább veti az FIA.”

Marko szerint azonban a pályán mutatott teljesítményük miatt egyelőre nem kell panaszkodniuk: „Mi a pályán válaszolunk mindenkinek. Verstappen könnyedén nyerhetett volna Bakuban is a defekt nélkül, ami azt mutatja, hogy a Red Bull az összes pályán esélyes a győzelemre.”