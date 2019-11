Markót nem győzte meg a Ferrari

A Ferrari év eleji gyengélkedése fényében komoly kétségeket ébresztett az olaszok hirtelen feltámadása a nyári szünet után, és a riválisok vizsgálták is, hogy honnan eredhet a teljesítménynövekedés. A Red Bull az Egyesült Államok Nagydíján az FIA-hoz fordult, vélelmezve, hogy a Ferrari valamilyen szabályokba ütköző technikának köszönheti jelentős feljavulását.

Az előző futam nem is alakult jól a Ferrari számára, és sokan ezt is bizonyítéknak tudták be a korábbi teljesítmény megkérdőjelezésében, és a Red Bullt nem is tudta meggyőzni az olasz istálló. Helmut Marko szerint az sem bizonyíték, hogy a Ferrari a Brazil Nagydíj szabadedzésein ismét jól szerepelt, a Red Bull főtanácsadója szerint ugyanis az olaszok nyilván maximális teljesítménnyel igyekeztek bizonyítani, hogy korábbi eredményeik tiszta körülmények között születtek.

"Ha a Ferrari helyében lennék, mindent megtennék, hogy meneküljek a versenytársaktól az egyenesekben. Más esetben azt hihetnék, hogy csalnak" - mondta Marko az Auto Motor und Sportnak. "Szóval különösen érdekes látni, mi történik szombaton."

Marko szerint a vasárnapi futam lesz az igazi mérvadó az erősorrendet illetően, és a főtanácsadó szerint Max Verstappen pénteki eredményei biztatóak, még úgy is, hogy a változó körülmények miatt nem túl reprezentatívak. "Ezen a téren tudjuk tartani a Mercedesekkel a lépést" - jelentette ki Marko.

