Markót három pilóta nyügőzte le idén

Az idei szezonban a McLaren okozta talán a legnagyobb pozitív meglepetést a Ferrari szereplésén túl, hiszen a wokingiaknál mind Oscar Piastri, mind pedig az idén még magasabb fokozatra kapcsoló Lando Norris kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Elsősorban mégis Norris az, aki remekel, hiszen Piastri az időmérőkön nagyjából három tizedre van a tiszta tempót tekintve a brittől, a futamokon pedig továbbra is a gumikezelés az, ami a fő differenciát eredményezi a felek között.

„Nagy hatással van ránk Lando Norris, aki 2023-hoz képest egyértelműen eltávolodik a csapattársától, Oscar Piastritól” – dicsérte meg Marko a fiatal tehetséget a Speedweek közlése alapján, aki valóban nagy előnnyel veri mostanában a fiatal ausztrált.

Marko szerint Carlos Sainz is kiemelkedő formában van, amit az is bizonyít, hogy eddig csak Kínában kapott ki Leclerc-től futamon, míg Alonso szerinte főleg a keménységével nőtt ebben a szezonban a mezőny fölé.

„Aztán ott van Carlos Sainz, aki a Ferrarinál Kínát leszámítva mindig is Charles Leclerc előtt végzett. Ez engem is meglepett. Már a kvalifikáción is nagyon agresszíven vezet, Ausztráliában pedig lenyűgözően nyert.”

„Természetesen Fernando Alonso is jó benyomást kelt. A kvalifikáción hihetetlen dolgokat művel, a versenyen pedig egy centit sem enged, ahogy azt már a rajtnál megmutatta a Sergio Perezzel vívott párharcban Sanghajban.”

