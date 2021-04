Marko: Wolffnak a nagyobb képet kell néznie!

Az Emilia-Romagna Nagydíj kapcsán a legnagyobb beszédtémát George Russell és Valtteri Bottas ütközése szolgáltatja, amely kapcsán a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azzal is viccelt, hogy a fiatal brit közelebb van a Renault Clio-kupához, mint a Mercedeshez.

Emellett azt is hozzátette, hogy egy teljes autót leírhatnak, ráadásul a költségsapka miatt a fejlesztéseikre is hatással lehet az incidens. Amikor a Servus TV erről kérdezte Markót, ő is megerősítette, hogy ez gondot jelenthet, de azt is elmondta, a baleset jól jött Hamiltonnak:

„A költségvetési plafon miatt ez egy kérdés. De szerintem Totónak a nagyobb képet kell néznie. Russell tette lehetővé, hogy Hamilton visszakerüljön a versenybe. Az ütközés nélkül legalább egy kört veszített volna.”

Verstappen jelenleg 1 pontra van Hamiltontól a pontversenyben, míg a Red Bullt hátránya pedig 7 pont a konstruktőrök között. Marko elmondta, komoly hatással lehet a 2022-es autó fejlesztésére a világbajnoki harc.

„A világbajnoki cím a célunk. Szükségünk van erre az eufóriára, illetve a szenvedélyre és a lelkesedésre. Azonban még 21 verseny van hátra, mindent bele kell adnunk. A gond a nyári szünet előtt fog jelentkezni, amikor már elméletileg a 2022-es autó fejlesztésével fogunk foglalkozni.”

„Viszont ha továbbra is ilyen közel leszünk egymáshoz, akkor szerintem sem a Mercedes, sem mi nem fogunk visszavenni a fejlesztésekből” – tette hozzá Marko.

„Ez nem az a Ricciardo, akit ismerünk…”

Az Ed Carpenter Racing-Chevrolet versenyzője, Rinus VeeKay komolyat bukott az indianapolisi pályán az Indy 500-as teszten, amit sajnos nem úszott meg sérülés nélkül: eltört az ujja.