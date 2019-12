Marko: Verstappen talán gyorsabb, de nem jobb, mint Hamilton

A Forma-1-ben állandó a vita, hogy ki a legjobb, függetlenül attól, hogy ki éppen az aktuális világbajnok. A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton rátermettségét nem lehet megkérdőjelezni, ám egyre többen hangoztatják, hogy Max Verstappen hasonló körülmények között képes lehetne megszorongatni a britet.

A feltételezések persze kérdőjeleket hagynak maguk után, ám a kérdésben most Helmut Marko, a Red Bull főtanácsadója is állást foglalt. Azt nehéz lenne mondani, hogy Marko az évek folyamán elfogulatlanul nyilatkozott csapata versenyzői kapcsán, korábban már nevezte Verstappent a legjobbnak.

Marko most a Motorsport.com-nak értékelve a következőket mondta. "Nem. Lehet, hogy a pályán gyorsabb tud lenni, de Hamilton még mindig jobb. Hihetetlenül gyors és nagyon tapasztalt, ezt láthatjuk újra és újra" - jelentette ki.

Marko szerint Hamilton tapasztalatai a hétvégéken is megmutatkozik, és míg a szabadedzéseken gyakran nincs a legjobbak között, az időmérőn már képes a legjobbját nyújtani. Éppen ezért Marko elmondása szerint már többször beszélt Verstappennel, aki az edzéseken is a maximumra törekszik, akkor is, ha erre nem lenne szükség.

"Hamilton gyakran nincs az élen az első, második harmadik edzésen, de a kvalifikáción mindig ott van élmezőnyben, és képes a legjobb idejét akkor autózni" - mondta Marko, akit valójában Hamilton versenymunkája nyűgöz le a leginkább.

"Nagyon meggyőző a versenyzői ereje, Monacóban például tudta, hogy ahol nem tud előzni, lassabban kell menni, hogy óvja a kerekeket. De ha az Abu Dhabi-i leggyorsabb körét hasonlítjuk Maxéval, látjuk, hogy mennyivel tapasztaltabb. Ez egy hatalmas előny" - jelentette ki a Red Bull főtanácsadója.

"De megvan az a szerencséje, hogy folyamatosan élen autózhat, ennyivel könnyebb is az élete. És éppen ez az, amin változtatni akarunk a következő években" - mondta Marko.

