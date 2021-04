Marko: Verstappen sebessége egyértelműen jobb Hamiltonénál, de…

Az eddigi két futam alapján arra számíthatunk, hogy rendkívül szoros lesz a világbajnoki címért folyó harc, jelenleg pedig mindössze 1 pont választja el a két legfőbb esélyest, Lewis Hamiltont és Max Verstappent.

Az esélyekről megkérdezték a Red Bull Racing tanácsadóját, Helmut Markót is, aki az F1-Insider.com-nak nyilatkozott. Marko elmondta, szerinte egyértelműen jobb Verstappen sebessége, azonban mindent egybevetve egyenlőek az erőviszonyok a brit és a holland között.

„Lewis és Max között fog eldőlni a világbajnoki cím. Egyenrangú versenyzők, akik messze mindenki más előtt vannak. Ha továbbra is olyan kocsit tudunk adni Maxnak, ami felveszi a lépést a Mercedesszel, akkor Max képes lehet a VB-cím megszerzésére. Az biztos, hogy izgalmas lesz a harc.”

„Az egyértelmű, hogy az autó kontrollálását és a sebességet tekintve Max jobb Lewisnál, de Lewis tapasztaltabb, tehát mondhatni egyenlő a helyzet. Max minden versenyen tanul valamit, hiszen még mindig fiatal. Gyakrabban hibázik, azonban a hibák száma is csökkenő tendenciát mutat.”

Max Verstappen édesapja, Jos is nyilatkozott az F1-Insidernek, a korábbi Forma-1-es pilóta arról beszélt, hogy Max nyugodt, és tudja, most van először olyan autója, amivel kockáztatás nélkül harcban lehet a Mercedesszel.

„Max emberileg nem változott az évek során. Továbbra is olyannyira nyugodt, mint hét évvel ezelőtt volt. Most először van olyan autó alatta, amivel nem kell mindent kockára tennie ahhoz, hogy lépést tartson a Mercedesszel, és ezt ő is tudja.”

