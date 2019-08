Marko: Verstappen már 15 évesen erős volt mentálisan

Helmut Marko 2001-ben vette át a Red Bull juniorprogramjának a vezetését, az általa irányított részleg már korábban is olyan szupertehetségekre lelt, mint amilyen Sebastian Vettel vagy Daniel Ricciardo, és amely a jelenlegi 20 versenyző közül hetet kinevelt. Idén pedig Alexander Albon azonnal újonc évében előléptetést is kapott, miután a Red Bull a thaira cserélte le Pierre Gaslyt. ez nem is annyira a teljesítmény alapján, mintsem sokkal inkább az osztrák vezetők nyilatkozatai alapján volt meglepő.

"Mi voltunk az elsők, akik kifejlesztettük a juniorprogramunkat, amelyet aztán átvett a Ferrari és a Mercedes is. Személy szerint én úgy gondolom, hogy ez a program nagyon jól működik, de ez magától értetődik, ha megnézzük a Red Bull versenyzőit a múltban. Hogy kevés a tehetség a juniorcsapatban? Ez csak időleges, a fiataljaink nagyon is megfelelően fejlődnek" - jelentette ki Marko a japán as-wab-jp-nak. A japán lapnak nyilatkozva a Red Bull főtanácsadója kijelentette:

"Nem akarom felfedni a titkainkat. de a legfontosabb a sebesség. És egy körön, nem a versenytempót tekintve. Egyszer felkeltette a figyelmem egy pilóta, már az F1-ben van, és azt gondoltam, hogy ő valóban jó versenyző. De nem volt meg az egykörös tempója, és most vasárnap nagyon erős, de szombaton rendre kikap a csapattársától. Végül is az akkori döntésem jónak bizonyult, mert az időmérőkön súlytalan" - mondta Marko.

"A másik fontos szempont a mentális felkészültség. Az elmúlt években többféle tesztet dolgoztunk ki ennek a mérésére. Én még mindig szeretem a személyes megítélést, és magam beszélni a pilótákkal. És csak nagyon ritkán tévedek a megítélésükben" - mondta Marko, aki szerint Verstappen esetében nem tévedett. "Egy ilyen tipikus extrém példa Max Verstappen, akiről már 15 évesen érződött a mentális erő."

Verstappen idén pedig már érettségét is bizonyítani tudta, a tavaly még az év elején sokat hibázó holland két futamot nyert meg 2019-ben, és már harmadik a világbajnoki tabellán. A Red Bullnál maximálisan elégedettek Verstappennel, Marko és a csapatfőnök, Christian Horner szerint a még mindig csak 21 éves versenyző a tavalyi Kanadai Nagydíj óta nem hibázott.

