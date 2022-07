Marko: Verstappen esőben is tönkreveri a mezőnyt

Ahogy arról mi is beszámoltunk, jó esély mutatkozik arra, hogy a Brit Nagydíj szabadedzéseibe és kvalifikációjába is beleszóljon az időjárás. Akárcsak két héttel ezelőtt Montréalban, Nagy-Britanniában is elképzelhető, hogy esős időmérőt rendeznek, ez pedig valamelyest felforgathatja az erősorrendet.

A Red Bullnál azonban nem aggódnak emiatt, hiszen Max Verstappen a Kanadai Nagydíjon az esős időmérő edzésen is meg tudta szerezni a pole pozíciót, a silverstone-i hétvége előtt pedig Helmut Marko dicsérte meg alaposan a Milton Keynes-i alakulat versenyzőjét.

„Max hihetetlenül képes teljesíteni nyomás alatt és mindig tudja, mikor, hol és hogyan kell vezetnie, hogy életben tartsa a gumikat és a fékeket. Mentálisan is hihetetlenül erős, már nem lépi át a határokat, mindig egy lépéssel előrébb jár, fiatal kora ellenére pedig rendkívül kiegyensúlyozott“ - fogalmazott Helmut Marko.

Az osztrák a Krone-nak adott interjújában elárulta, nem bánná, ha a brit futamot szombaton rendeznék, hiszen Verstappen bizonyította, a vizes pályán is képes kitűnni.

„Akkor jön el Max ideje. Mindenki mással ellentétben nincs szüksége időre, azonnal alkalmazkodik. Kimegy a pályára és azonnal egy másodperccel gyorsabb. Ő persze nem fog esőért imádkozni, mert az tönkre tenné Silverstone élvezeti értékét, de ha esik, tudjuk, hogy a miénk a legjobb pilóta“ - tette hozzá a tanácsadó.

Marko szerint egyébként nem elképzelhetetlen, hogy ezen a hétvégén megismétlődik a tavalyi Hamilton-Verstappen csata, ugyanis úgy véli, a Mercedes fel fog zárkózni az élcsapatokhoz.

Bár a holland azt mondta, már nem neheztel Hamiltonra a tavalyi balesetük miatt, a Red Bull tanácsadója úgy véli, nagyon is ott motoszkál az incidens a két pilóta fejében.

