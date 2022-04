Marko: Verstappen egy időzített bomba

Nehezen indul a 2022-es bajnokság Max Verstappen számára, a Forma-1 címvédője a szezon első három versenyéből kettőt sem tudott befejezni az RB18 üzemanyagelosztó-rendszerének meghibásodása miatt.

A holland a két kiesés után elfogadhatatlannak nevezte, hogy ilyen jellegű problémák miatt esett el fontos pontoktól, de egyelőre nem idegeskedik, hiszen tudja, rengeteg van még hátra az idényből.

Helmut Marko az osztrák ORF csatornának elmondta, a 24 éves pilóta sokkal nyugodtabb a világbajnok cím megszerzése óta, a melbourne-i kiesés után is visszatért a garázsba és nyugodtan megbeszélte a dolgokat a csapattal.

„Tudtuk, hogy problémánk adódhat a versenyen, hiszen már a kvalifikáción is küzdöttünk, így a meghibásodás nem a semmiből jött. Max egy szenvedélyes versenyző, aki sosem rejti véka alá a véleményét, viszont sokkal higgadtabb, mint a múltban“ - vélekedik az osztrák.

Ennek ellenére a lemaradása már most 46 pont a listavezető Charles Leclerc mögött, ami a szezon ezen szakaszában is tekintélyesnek nevezhető. Marko szerint Verstappen agresszív vezetési stílusa is közrejátszik abban, hogy egyelőre nem találta meg az összhangot az RB18-assal.

Az osztrák tudja, ha nem sikerül a bikásoknak belátható időn belül orvosolniuk a megbízhatósági gondokat, akkor Verstappen is kijöhet a sodrából. „Ha nem nyerünk újra hamarosan, akkor ő egy időzített bomba, amely bármikor felrobbanhat“ - tette hozzá Marko.

