Marko: Verstappen agresszív stílusának nem fekszenek a 2022-es F1-es autók

Címvédő világbajnokként Max Verstappen eddig csak egyetlen egy futamot fejezett be a 2022-es szezonban, azt viszont meg is nyerte Szaúd-Arábiában. Ugyanakkor az évadnyitó bahreini futamon, és Melbourne-ben is alulmaradt volna a Ferrari monacói pilótájával szemben, ha befejezi a futamot.

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint amellett, hogy az RB18 még nem annyira kifinomult konstrukció, mint a Ferrari F1-75, Verstappen agresszív stílusa sem működik olyan jól a 2022-es szabályrendszer szerint épített autóval, mint elődjével.

„Sergio Perez sokkal közelebb van Maxhoz, mint 2021-ben volt” – nyilatkozta Marko a német F1-Insidernek. „A legegyszerűbb magyarázata ennek az, hogy az új autók, amelyek kevesebb leszorítóerőt termelnek, jobban passzolnak egyes pilótákhoz.”

„Perez nagyon elégedett az autó jelenlegi beállításaival, miközben Max egyelőre szenved. Nem tudja még tökéletesíteni az autó egyensúlyát, ezért nem is bízik abban teljesen. Az agresszív stílusa nem igazán passzol az új autókhoz.”

Marko azt is hozzátette, hogy 20 hátralévő futammal a szezonban még semmi sincs veszve a Red Bull számára, még ha „a korából adódóan” erről nem is olyan egyszerű meggyőznie Verstappent.

„A fiatal kora miatt természetes, hogy türelmetlen. Mondtam neki, hogy még 20 verseny van hátra, a sprintekkel és a leggyorsabb körökkel együtt több mint 500 megszerezhető ponttal.”

„Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a Ferrari minden körülmények között megbízható és gyors, és egyből meg is találják a gumik ideális működési tartományát. Ez nekünk több időbe telik a mi autónkkal, szóval dolgoznunk kell ezen a területen.”