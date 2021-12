Marko: Verstappen a Mercedesszel is tárgyalt, mielőtt leigazoltuk

Helmut Marko oroszlánszerepet vállal a fiatal tehetségek felkutatásában, hiszen többek között Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo és Carlos Sainz is az ő segítségével mutatkozhatott be a száguldó cirkuszban.

Az osztrák szakember ezúttal Max Verstappen pályafutásának korai szakaszát elevenítette fel, amikor még korántsem volt biztos, hogy a holland a Red Bull kötelékében fog versenyezni. A főtanácsadó szerint akadt egy másik komoly kérője is a 2021-es Forma-1-es szezon világbajnokának.

„Természetesen tudtuk, hogy a Mercedesszel tárgyal, de Max biztosan nem került volna ilyen gyorsan a Forma-1-be a Mercedesnél” – jelentette ki az osztrák a Motorsport.com holland kiadásának.

„Ők nem voltak hajlandóak nagy kockázatot vállalni egy újonccal, mi pedig igen. A Red Bull vállalatként is más, mi inkább a 'no risk, no fun' mentalitás hívei vagyunk. Ez tökéletesen látszik Maxon.”

„De a döntésünk nem annyira azért történt, hogy a Mercedest legyőzzük, hanem elsősorban azért, mert száz százalékig meg voltam győződve arról, hogy Max készen áll a Forma-1-re. Ez utólag be is bizonyosodott, és azt kell mondanom, alaposak voltunk a felkészülés szempontjából.”

„Annyi tesztnapot adtunk neki, amennyit csak lehetett a szabályok adta kereteken belül, és szándékosan terveztük az első edzését is Suzukába. A fiatal pilóták számára ez az egyik legnehezebb pálya az egész versenynaptárban, és rögtön remek lehetőséget adott arra, hogy megnézzük, hogyan teljesít Max a nehéz körülmények között. Mindent összevetve, ez egy jó terv volt.”

