Marko: Végre egy pilóta, aki közel tud maradni Verstappenhez

Sergio Perez számára az idei év nem indult ideálisan, hiszen a szezon első futamain – leszámítva az imolai időmérőt – nem tudta tartani a lépést Verstappennel és a Mercedesekkel, emiatt pedig szinte azonnal a kritikák kereszttüzében találta magát.

A mexikói aztán a pályán válaszolt a kritikusainak – előbb Bakuban mutatott be kiemelkedő versenyzést, és kis szerencsével megnyerte a futamot, majd Franciaországban ért oda a dobogóra, ám ennél is fontosabb, hogy az erős teljesítménye miatt a Mercedes stratégiailag hátrányba került.

„Max teljes mértékig kivételes. Ezt újra láthatta mindenki a szélben is. Az autó akár idegesen viselkedik, akár nem, ez nem számít neki. A tapasztalatával és alapsebességével Perez közel tud maradni Maxhez. A többi pilóta nem volt képes ezt megtenni konzisztensen” jelentette ki Marko a Servus TV kérdésére.

„A múltban csak egy csapat versenyzett a bajnoki címért” – tette hozzá Niki Lauda fia, Mathias Lauda. „Bottas is képes volt harcba szállni a világbajnoki címért, vagy legalábbis megpróbált. Idén azonban ez más. Most két csapat harcol elől, emiatt is van szükséged egy második számú pilótára oly rettentő módon.

