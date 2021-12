Marko üzent Hamiltonnak: „Meg tudja csinálni“

Lewis Hamilton fájó vereséget szenvedett a szezon utolsó futamán Abu Dhabiban, amikor Max Verstappen az utolsó körben megelőzte. A hírek szerint a brit kételkedik abban, hogy a következő szezonban is a Forma–1-ben akarja-e folytatni, Helmut Marko szerint azonban nincs kétség.

A Red Bull Racing tanácsadója az elmúlt szezonban nem mindig pozitívan nyilatkozott Hamiltonról, de a német Sport1.de-nek adott interjújában tiszteletet mutatott a Mercedes versenyzője iránt. Hamilton idei szezonban mutatott magas szintű teljesítménye miatt Marko nem tudja elképzelni, hogy a brit abbahagyná a versenyzést.

Még több F1 hír: Perez: Verstappen ugyanúgy szenvedne a Mercedesnél, mint én a Red Bullnál

„Lewis mindent meg fog tenni azért, hogy megnyerje a nyolcadik bajnoki címet" - állítja magabiztosan Marko. A korábbi Forma–1-es pilóta úgy látja, hogy Hamilton a következő szezonban is Verstappennel csatázik madj. „Még mindig túl jó ahhoz, hogy abbahagyja. Korábban is képes volt megbirkózni a vereséggel, és most is képes lesz rá".

Bár Toto Wolff elárulta a médiának, hogy Hamilton azonnali hatállyal visszavonulhat, a brit pilóta továbbra sem árulta el a jövőjét. A hétszeres világbajnokot még két szezonra szóló szerződés köti a Mercedeshez. A tervek szerint George Russellel együtt a német csapatnál folytatja majd.

Marko szerint óriási balhé lett volna, ha Cunoda okoz balesetet