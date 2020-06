Marko további részleteket árult el az Osztrák Nagydíjról

A Red Bull Racingnél tanácsadói szerepet betöltő Helmut Marko a német RTL-nek nyilatkozott arról, hogy milyen intézkedések szükségesek a koronavírus-járvány okozta lezárásokat követő első verseny megrendezéséhez.

„A menetrend teljesen megegyezik a korábbi időpontokkal.” – kezdte Marko, ami azt fogja jelenteni, hogy a pénteki első szabadedzés 11 órakor, a második 15 órakor fog kezdődni, majd jön a szombati szabadedzés 12 órától, aztán az időmérő 15 órától. A verseny pedig 15:10-kor fog elkezdődni.

Eredetileg a Forma-1 azt tervezte, hogy a második ausztriai verseny kvalifikációját nem a megszokott menetrend szerint bonyolítják le, hanem kvalifikációs futamot rendeznek fordított rajtráccsal, azonban ezt az ötletet a Mercedes nem támogatta, és mivel ehhez egyhangú szavazásra lett volna szükség, így idén biztosan nem kerül bevezetésre ez a rendszer a Forma-1-ben.

„Az viszont különbözni fog az eddigi versenyektől, hogy a csapattagoknak meg kell felelniük a biztonsági szabályoknak, például szájmaszkot kell hordaniuk és tartaniuk kell a távolságot egymástól, amennyire csak lehetséges. De például a bokszkiállásoknál erre nem lesz lehetőség.”

„Koronavírus-teszteket pedig minden második nap végezni fognak. Ezenkívül azoknak könnyebb időszak következik, akik a médiával foglalkoztak, hiszen ezeket a megegyezéseket most nem lehet betartani.” – utalt arra Marko, hogy a mostani versenyekre csak a legszükségesebb személyzet mehet ki.

„A Forma-1 karavánja körülbelül 1600 embert fog magában foglalni. Ide tartoznak a csapatok, az FIA és a gumiszállító személyzete, a motorgyártók emberei és természetesen a pályamunkások – körülbelül 500 marshal lesz ott a versenyeken. Illetve a betétfutamokból, a Formula 2-ből, a Formula 3-ból és a Porsche Supercupból is lesznek még emberek, így kicsivel 2000 fő felett leszünk összesítve.”

A Forma-1 a „zárt eseményekre” 80 főben maximalizálta a csapatok személyzetének számát, amikor pedig Markót megkérdezték, hogy ki fog otthon maradni a csapatokból, a tanácsadó így válaszolt:

„A versenymérnököknek, a stratégiai személyzetnek és szerelőknek természetesen jönniük kell. Akik az autón dolgoznak, azokat már Angliában tesztelik, vagy például az AlphaTauri esetében Olaszországban. Ezek nélkül az emberek nélkül elég nehéz dolgunk lenne, mivel például egy bokszkiállást muszáj elvégezni.”

Marko azt is hozzátette, hogy a vendéglátásért és a PR-ért felelős személyzet nagy részére sem lesz szükség a zártkapus versenyeken, és próbálnak minél több embert otthon tartani. Az osztrák azt is egyértelművé tette, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha lenne egy koronavírus-pozitív eset a paddockban, akkor is folytatódhatna a verseny.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ha valakinek a tesztje pozitív lenne, arra az eshetőségre is minden el lenne rendezve. A COVID-19-pozitív személyt izolálnánk a többiektől, és kórterembe vinnénk további ellenőrzésre. Fontos, hogy az eseményre ez ne legyen hatással.”

A Red Bull tanácsadója nagyon büszke arra, hogy Ausztriában kerül megrendezésre az első két verseny, a második futamot pedig Stájer Nagydíjnak fogják hívni, amire szintén büszke.

„Először is, ez lesz az első alkalom arra, hogy Ausztria fogja rendezni az első versenyt a szezonban. Másodszor, ez lesz az első alkalom arra, hogy egy szezonon belül két versenyt is rendezzenek ugyanazon a pályán. Harmadszor, a második versenyt Stájer Nagydíjnak fogják hívni, tehát a futamot egy régióról nevezik el. Erre pedig rendkívül büszke vagyok.”

Marko úgy gondolja, nagyon fontos volt a Forma-1 szempontjából, hogy Ausztria engedélyt adott a verseny megrendezésére, és így már könnyebb volt feltölteni a további helyeket a naptárban.

„Mivel mi kaptunk először engedélyt erre, könnyebb volt a mi futamaink utánra szervezni a többi versenyt. Mi pedig valamennyire „tesztet” fogunk jelenteni a többi verseny számára. Egyértelműen hiszek abban, hogy nincs kockázat. És ez Ausztria exportjára és turizmusára nézve kitűnő reklámot jelent. Nagyon-nagyon büszke vagyok, és már várom azt a pillanatot, hogy végre újra elkezdődjön a versenyzés!” – zárta Marko.

