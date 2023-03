Marko: Tennünk kellett valamit, hogy megtartsuk Verstappent!

Max Verstappen a teljes Forma-1-es karrierje alatt a Red Bull kötelékébe tartozott, a jelenlegi szerződése pedig 2028 végéig érvényes a Milton Keynes-i istállóval, akiknek a színeiben már két világbajnoki címet szerzett.

Azonban nem voltak mindig ennyire fényesek a kilátások a „bikás” alakulatnál: Marko elárulta, hogy abban az időszakban, amikor még a Renault motorpartnerei voltak, aggódott amiatt, hogy Verstappen távozhat tőlük:

„Tudtam, hogy tennünk kell valamit az ügyben. Viszont mindig is nyíltak és őszinték voltunk egymással, a problémákról és a lehetőségekről is beszéltünk. Felvázoltuk neki a hondás terveket, mostanában pedig azt, hogy a Porschéval és a Forddal is tárgyaltunk.”

„Ezt pedig pontosan azért tettük és tesszük, mert Max a csapatunk fontos részét képzi” – magyarázta Marko a Telegraafnak.

Verstappen többször is elmondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a szerződése lejárta után is marad az F1-ben. Marko szerint is elképzelhető, hogy 31 évesen elhagyja a kategóriát a holland, de nem hiszi, hogy elemző lesz a pilótájából:

„Ő egy olyan személy, aki saját maga dönthet a jövőjéről. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy a paddockban marad TV-s elemzőként vagy hasonló szerepben. Talán hosszú távú versenyeken fog indulni, elképzelhető, hogy az édesapjával. Ez a jelenlegi F1-es naptár mellett kvázi lehetetlen” – mondta az osztrák.