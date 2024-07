Marko szerint Verstappen rettentő dühös...

Vajon mire lehet számítani a Red Bulltól és Max Verstappentől Belgiumban? Egyre inkább ez a kérdés tartja lázban a Forma-1 világát azok után, hogy a holland több alkalommal is heves kirohanással jelezte a rádióban a versenymérnökének, hogy mennyire elégedetlen.

„Maxot így látni, és azt, ahogy a verseny után viselkedett, nem olyasmi, amit motorsport-rajongóként szívesen látok” – jelentette ki némileg meglepő módon Jan Lammersa korábbi F1-es pilóta és holland GP-főnök NOS-nak.

„Nem akarjuk, hogy többé-kevésbé közömbös legyen a második vagy harmadik helyekkel kapcsolatban, de azt is el kell fogadnunk, hogy elég rossz vesztes” – tette hozzá a szakértő továbbra is Verstappen kirohanásaira utalva.

Az biztos, hogy a tavaly 19 győzelemig jutó holland elszokott már attól, hogy ő tetszelegjen az üldöző szerepkörben, ami a szakértő szerint sem áll jól a Red Bull-pilótának. Ám hogy ez hatással lehet-e egy esetleges csapatváltásra, Marko öntött tiszta vizet a pohárba.

„Max nagyon dühös. Most gondoskodnunk kell arról, hogy a hangulata ismét javuljon” – jelentette ki az Auto Bildnek Marko. „Az autónknak ismét jobbá kell válnia. Sajnos a frissítések nem úgy működtek, ahogy szerettük volna.”

„Szóval most arról van szó, hogy újra javítsuk az autót, és Maxnak jó érzést adjunk. Akkor nem lesz oka arra, hogy (csapat)váltáson gondolkodjon. A kedélyek újra lecsillapodnak majd. Ő a legjobb pilóta a Forma-1-ben. Ő hozza a különbséget. Ő is tudja, hogy ezt mi is tudjuk.”

Verstappen továbbra is meggyőző előnnyel vezet a bajnokságban Norris előtt, ám a konstruktőrök között már messze nem ennyire lefutott a verseny, mivel a McLaren rohamosan zárkózik fel a bikásokra.

