Marko szerint Perez hibája is kellett ahhoz, hogy az utolsó helyről kell rajtolnia

Az Ausztrál Nagydíj rajtrácsa egy Red Bull-szendvics tölteléke lett. Max Verstappen indul az élről, míg a mezőnyt Sergio Perez zárja. Ők állnak a világbajnokság élén, így Verstappennek nagy esélye van nagyobb előny kialakítására.

Perez a rádióban panaszkodott műszaki problémákra, amik már a harmadik szabadedzésen is előjöttek. Ezek létét Helmut Marko is megerősítette a Skynak, azonban hozzátette, Pereznek a kezében volt a sorsa: „Sergionak már a harmadik gyakorláson is voltak problémái a motorbeállításokkal. Emiatt bizonytalan lett és ettől csúszott ki.”

„Lehet, hogy a beállítás nem volt optimális, de bizonytalan és meggondolatlan volt. Ráadásul az első körön még hideg gumikon volt, ezek járultak hozzá sajnos ahhoz, hogy végül a sóderágyba csúszott” – mondta.

Az osztrák szakember azt is elmondta, hogy a problémák a motorbeállításokkal vannak: „Idén nem volt végzetesnek tűnő műszaki hibánk. Egyszerűen a motorbeállítás finomhangolásával volt kisebb gond, de ennek semmi köze a megbízhatósághoz.”

Holnapra nem ad sok esélyt a mexikóinak Marko, miután elsősorban előzgetnie kellene, ahogyan két hete Szaúd-Arábiában Verstappennek: „Ezen a pályán nagyon nehéz előzni, szóval már annak örülhetünk, ha a pontszerzők közé kerülünk.”

Alonso szerint a Mercedesnél nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek leírják.