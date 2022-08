Marko szerint nem igaz, hogy a Red Bull cserben hagyná a „leselejtezett” fiataljait: „több pénzt keresnek, mint egy munkahelyen”

A Red Bull Racing híresen jó juniorprogrammal rendelkezik és már több világbajnokot is kinevelt Sebastian Vettel és Max Verstappen személyében. Azonban nem lehet minden tökéletes, így őket is éri kritika, általában azzal kapcsolatban, hogy túl hamar engedik el a hibázó fiatalokat.

Helmut Marko ezzel nem ért egyet, mely véleményére magyarázatot is adott. Sok olyan pilóta van, akik végig járják a Red Bullnál a ranglétrát, de még az AlphaTaurinál sem kapnak lehetőséget, így a Forma 2 után kénytelenek egy másik kategóriát keresni maguknak.

Marko szerint azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy ezek a pilóták mind a Red Bullnak köszönhetik, hogy máshol kapnak esélyt és helyet a versenyzésre, így akik náluk nem válnak be és „leselejtezésre” jutnak, azok is könnyen boldogulnak majd az istálló hírneve miatt.

„Az általunk elengedett emberek kilencvenöt százaléka a DTM-ben, a GT-szériában, vagy a Formula E-ben vezet most, és sokkal több pénzt keresnek, mint amennyit egy normál munkahelyen valaha is kereshetnének. És mindezt azzal a sporttal, amit szeretnek!" - mondja Marko a ezértMotorsport-Total.com-nak.

Szerinte a Red Bull megteremtette ennek az alapjait a pilóták számára, így könnyen találnak maguknak új kihívást és csapatot. A Red Bull tanácsadója határozottan nem ért egyet azzal az állítással, hogy a Red Bull cserben hagyja a fiatal versenyzőket.

Daniel Ticktum és Lucas Auer most a Formula E-ben és a DTM-ben versenyeznek. Nem jutottak be a Forma-1-be, de most megélnek abból, amit szeretnek. Marko szerint a Red Bull nélkül ezt nem tudták volna megtenni, vagy legalábbis nem ilyen könnyen.

