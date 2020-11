Marko szerint meg tudnak egyezni a Hondával

A Honda korábban bejelentette, hogy 2021 után felhagynak motorbeszállítói tevékenységükkel. Mivel jelenleg kevés esély mutatkozik a motorok befagyasztására, a Red Bullnak más megoldás után kell néznie.

„Még semmi sem dőlt el, de folyamatosan zajlanak az egyeztetések. Jelenleg úgy tűnik, kompromisszumot tudunk majd kötni” – mondta Marko.

Az osztrák szakember nem számol azzal, hogy 2021 végén befagyasztják majd a motorokra vonatkozó fejlesztéseket. Marko reményei valószínűleg a jövőbeli, bioüzemanyagra való átállásra vonatkoznak.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Carlos Sainz Jr., McLaren, on the grid

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images