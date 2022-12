Marko szerint így fogja megoldani Binotto pótlását a Ferrari

Mattia Binotto felmondása után 30 napja maradt a Ferrari vezetőségének arra, hogy megtalálják a Scuderia új csapatfőnökét, éppen a 2023-as szezoni előtti fejlesztési időszak kellő közepén, amikor a jövő évi autó karakterisztikáit meghatározó döntések születnek.

Ez a Ferrari esetében azért jelent a szokásosnál is nagyobb problémát, mert Binotto egyszerre töltötte be a csapatfőnöki és a technikai igazgatói pozíciót. Amennyiben nem találnak olyan mérnököt, aki Binottóhoz hasonlón mindkét szerepkörnek meg tud felelni (még nagyobb sikerrel), akkor egy szervezeti átalakítást is véghez kell vinniük a közeljövőben.

Az olasz sajtó már a Ferrari bejelentése előtt kész tényként közölte, hogy a Ferrari csapatfőnöki pozícióját az Alfa Romeótól érkező Frederic Vasseur kapja majd, de Helmut Marko ennél valószínűbbnek tartja, hogy Binotto pótlását házon belül fogja megoldani a Ferrari.

„Én úgy tudnám elképzelni, hogy a Ferrari egy saját emberének adja a munkát” – nyilatkozta a Sport1.de-nek a Red Bull juniorcsapatát igazgató egykori versenyző. „A BMW is pontosan ezt tette, amikor Mario Theissent, az egyik vezető mérnöküket tették meg csapatfőnöknek, amikor átvették a Sauber irányítását 2006-ban.”

Még több F1 hír: Gasly: sokkal nagyobb potenciál van az Alpine-ban, mint vártam

A német lap három személyt nevezett meg, akik szóba jöhetnének a Ferrarinál. Laurent Mekies sportigazgató helyettes csapatfőnökként idén és 2021-ben több futamon is helyettes csapatfőnökként tevékenykedett, azonban a „Binotto-csapat” egyik tagjaként az ő felelőssége is a Ferrari csalódást keltő 2022-es teljesítménye.

Antonello Coletta nevét már évekkel ezelőtt bedobták a kalapba, azonban a Ferrari GT-részlegének főnökére 2023-ban máshol lesz szüksége az ágaskodó lovas márkának. A Ferrari több mint 50 év után visszatér Le Mans-ba a 499P Hypercarral, az új projektnek pedig szüksége lesz Coletta folytonos munkájára, ha sikerrel akarják felvenni a harcot a Toyotával, Peugeot-val, Porschével, és a tengeren túlról érkező Cadillac-kel.

A Sport1.de szerint a Ferrarin belül Jonathan Giacobazzinak lehet a legjobb esélye a csapatfőnöki posztra, aki 2019 óta a Ferrari vezető menedzsere, így a pozíciójából adódóan eddig is közelebb állt John Elkann elnökhöz és Benedetti Vigna vezérigazgatóhoz, mint Binotto. Amennyiben a Ferrarinak olyan csapatfőnökre van szüksége, aki hatékonyabban kommunikál a cégvezetéssel, az egykori PR-menedzser ideális választás lehet.