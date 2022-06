Marko szerint ebben a Ferrari még mindig lényegesen jobb

A Ferrari a magabiztos szezonkezdet után egyre jobban visszaesett a szezon során. Elsősorban a Ferrari motorjának folyamatos megbízhatósági problémái miatt. Eközben a Red Bull Racing az utolsó hat futamot zsinórban megnyerte. Ennek ellenére Helmut Marko továbbra is óvatos az olaszokkal szemben.

A Red Bull előnye a Ferrarival szemben a bajnokságban a Kanadai Nagydíj után 76 pontra nőtt, de természetesen tizenhárom futammal a vége előtt még semmi sincs eldöntve. A nagy különbség ellenére a Ferrari még mindig a bajnoki címért küzdhet, tudja a Red Bull tanácsadója, Marko is. Az osztrák ezért még nem bízza el magát a bajnoki címmel kapcsolatban.

„Még mindig túlsúlyban vagyunk, és ez a negatívum" - magyarázta a 79 éves szakember az ORF osztrák televíziónak. Marko azonban továbbra is pozitívan tekint a dolgok elé „Ha sikerül levinnünk a súlyt, az máris egy újabb jelentős időelőnyt jelent, amit megszerezhetünk."

Az autók súlya egyébként is téma volt az egész szezon során. Sok csapat küzd azért, hogy az autók súlya a minimálisra csökkenjen. Még festést is lekaparták az autókról, hogy minél több súlyt veszítsenek. Marko szerint a Ferrari az, amelyik a legjobb munkát végezte.

„Nem tudom, hogy a legutóbbi versenyen hogy volt, de az egyik futamon a Ferrari csak fél kilóval volt a minimális súly felett. Ez jelentősen jobb, mint mi, de a Mercedesnél is jobb." A Red Bull célja, hogy a következő futamokra minél gyorsabban csökkentse a súlyt, még akkor is, ha most kényelmes előnyben vannak.

