Marko szerint Belgiumban még elkerülhetik a rajbüntetést Verstappennel

A nyári szünet előtti két versenyen nagyot fordult a Red Bull 2021-es szezonjának alakulás: sorozatban 5 futamgyőzelem után szinte mindkét versenyen nulláztak, és szorult helyzetbe kerültek az idei motorszabályok miatt is.

Idén is már csak 3 erőforrást használhatnak fel büntetlenül a csapatok, azonban a Red Bull a magyar hétvége vasárnapi versenye előtt kénytelen is volt beépíteni a 3. egységét Verstappen autójába, miután az időmérő után repedéseket találtak a silverstone-i baleset alatt is használt motorban.

Valtteri Bottas az első körös hibája után Sergio Perez autóját is letarolta, Marko szerint pedig a mexikói motorja is totálkáros lett.

„A jelenlegi ismereteink szerint Verstappen és Perez motorjait nem tudjuk majd használni a továbbiakban” – nyilatkozta Marko a német Motorsport Magazinnak. „Amennyi kilométert még meg kell tennünk a szezonban, valószínűleg rá fogunk kényszerülni egy negyedik motor használatára is.”

„Spa azonban egyelőre nem opció Verstappeb büntetésének letöltésére. Először meg akarjuk várni, hogy milyen lehetőségeink vannak a motorral kapcsolatban” – mondta Marko a megrepedt egységről, amelyet Japánba, a Honda technológiai központjába szállítottak kivizsgálásra.

„Rajtunk kívül a Ferrari is hasonló helyzetben van (Leclerc motorja lett totálkáros a Hungaroringen, és a fejlesztett erőforrásuk miatt szorult helyzetbe kerültek), és beszélnek is az ügyről az FIA-val.”

Az szinte biztos, hogy a belga, holland, olasz, orosz futamokat megtartják, az azonban továbbra is kérdéses, hogy a versenynaptár további része hogyan alakul, és hol talál olyan pályát a Red Bull, amelyen könnyebben menthetik meg a rajtbüntetésük után a hétvégét.

„Meg kell vizsgálnunk, hogy melyik lehet az optimális pálya, ahol könnyen felzárkózhatunk, hogy letudjuk a büntetést. Amerika (COTA) fixnek tűnik, ahogyan további fontos dátumok is, de remélem, hogy a naptárat minél hamarabb véglegesítik, hogy még több információval rendelkezzünk.”