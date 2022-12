Marko szerint az AlphaTauri idei teljesítménye elfogadhatatlan, változásokat ígér

Dietrich Mateschitz hosszú betegség után bekövetkezett halála az Amerikai Nagydíj hétvégéjén a Red Bull számára új vezetőséget jelent, ami három tagból áll, közülük az RB Leipziget is vezető Oliver Mintzlaff lesz az, aki a Forma-1-es csapat vezetői felett áll.

A csapatot magát is egy triumvirátus irányítja: Adrian Newey, Christian Horner és Helmut Marko. Nem is szeretnének ebbe túl nagy beleszólást, a Porschéval való megállapodást is azért dobták vissza szinte az utolsó pillanatban, mert a gyártó 50 százalékos beleszólást akart a csapat ügyeibe, ők azonban inkább maradtak függetlenek.

Ezt a függetlenséget nem fenyegeti veszély a Red Bullon belül sem, legalábbis az Auto Motor und Sportnak Marko úgy nyilatkozott, hogy marad minden a régiben, azt leszámítva, hogy Mateschitz helyett már Mintzlaffnak jelentenek.

„Egyelőre minden csendes. Voltak kezdeti megbeszéléseink az új főnökünkkel, Mintzlaff úrral és megegyeztünk, hogy nincs értelme átalakítani egy, a Red Bull Racinghez hasonló sikeres csomagot. Az AlphaTaurinál azonban szükség lenne rá. Az előző szezon nem volt kielégítő.”

A faenzai csapat csak a kilencedik lett a konstruktőrök között, szinte teljesen kontrasztjaként annak, hogy a Red Bull gyakorlatilag végig uralta a bajnokságot. Emiatt 2023-ra olyan „folyamatot” indítottak el, amivel remélhetőleg magasabb sebességi fokozatra kapcsolhatnak:

„Amilyen potenciál van bennük, műszaki és pénzügyi szempontból, a kilencedik hely elfogadhatatlan. Sok stratégiai hibát követtek el. Az autónak túl kicsi volt a leszorítóereje. Most felmérjük a helyzetet és megnézzük, hol kell náluk megszorítani a csavarokat.”