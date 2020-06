Marko szerint Abt egy rossz példa, aki a valóságban sem gyors

A Forma-1-et is súlyosan érintette a koronavírus. A világjárvány miatt nagyon sokat csúszik a szezon, és a versenyzők inaktívak. Igaz, az elmúlt hetekben páran már kimerészkedtek a gokartpályákra, miközben George Russell F1-es, F2-es, vagy F3-as autóval tesztelne az újraindulás előtt.

A szezon várhatóan július elején veheti kezdetét Ausztriában. Az európai versenynaptárat ezen a héten adhatják ki, rajta a dupla futamokkal és talán több részletet is megtudhatunk. A sprintversenyekről szintén döntés születhet, miután szerdán újra összeül a WMSC.

Közben kiderült, hogy Max Verstappen a virtuális valóságon kívül is mozgásba lendült. Erről Marko beszélt Österreich lapnak, amiről a GP Blog is beszámolt. A 77 esztendős szakember azt is elárulta, hogy a holland versenyzőjük jó fizikális állapotban van.

„Max privát autókat is vezet az igazi versenypályákon. Jó fizikai állapotban van, és éhes arra, hogy visszatérjen. Elfoglalt az Esporttal. Ez a világ nem valódi, de igazán élvezte azt.” - fogalmazott Marko, aki kitért Daniel Abt csalására is.

Az ismert versenyző nemrég a Formula E online versenyére egy szimulátorost bérelt fel, ami hamar kitudódott. Nagy botrány lett belőle, és a pénzbüntetés mellett Abtot a programból is kitették, így jelenleg nincs versenyzőülése az Audinál.

„Abt egy rossz példa. Nem gyors az Esportban, de az igazi pilótafülkében sem.” - idézte a GP Blog Marko véleményét a koronavírus idején.

