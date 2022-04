Marko szerint a Red Bull fejlesztéseinek köszönhető a győzelem

A Red Bull Racing 2016 óta először szerzett kettős győzelmet a hétvégi Imolai Nagydíjon. A maximális pontszámmal Max Verstappen elkezdett felzárkózni Charles Leclerc-re a bajnokságban, és Sergio Perez is fontos pontokat gyűjtött a második hellyel. Helmut Marko ezért elégedetten összegezte a látottakat a futam után.

„Optimális hétvége volt a maximális pontszámmal" - mondta Helmut Marko a Servus TV-nek. Verstappennek sikerült egy Grand Slam-győzelmet szereznie ezen a hétvégén, melynek keretein belül az időmérőt, a sprintfutamot és a futamot is megnyerte, ráadásul a futam leggyorsabb köréért járó plusz egy pontot is bezsebelte. Perez is újra bizonyított egy második hellyel, a mexikói végig maga mögött tudta tartani Charles Leclerc-et.

A sprintverseny miatt ezen a hétvégén csak egy szabadedzés volt, amelyen a csapatok bütykölhették az autóikat. A pénteki kvalifikáció miatt a szombati második szabadedzés nem sokat jelentett, de a Red Bull így is vállalta a kockázatot, hogy fontos aerodinamikai fejlesztéseket próbáljanak ki, hogy annak eredményeit a szezon hátralévő részében kamatoztassák.

„Maga a verseny idegőrlő volt számunkra. Nem akart kiállni, de szerintem Maxon látszott, hogy egyáltalán nem volt stresszes, nagyon könnyű volt neki. Megérte, hogy mindössze egy edzés ellenére is fejlesztésekkel álltunk elő. Ezért volt az aerodinamikai vezetőnk a dobogón. Neki köszönhető, hogy mindkét frissítés ilyen jól működött" - mondta Marko.