Marko szerint a Mercedes vissza fog esni Ausztriában

Lewis Hamilton harmadik helyével és a Brit Nagydíjon mutatott jó tempójával ismét felcsillant a remény a Mercedes-rajongók számára. A német csapat maga is úgy gondolja, hogy jó irányba tesz lépéseket, de nemrég Baku és Monaco nagyon rosszul sikerült a számukra. Marko szerint a Red Bull Ringen sem lesz ez másképp.

Silverstone-ban a pattogás alig játszott szerepet, de Spielbergben már más lehet a helyzet. „'Nekünk van a legkevesebb problémánk, vagy szinte semmi (a pattogással). Arra számítok, hogy a Mercedesnek megint egy kicsit nehéz lesz, ezért magasabbra kell állítaniuk az autót, de ez nem probléma. Csak egy kicsit lassabbak lesznek'' - mondta nevetve Marko a ServusTV Sport und Talk című műsorában.

A Red Bullnak van egy másik előnye is, ez pedig a pályán lévő közönség, akik főleg egy versenyzőért rajonganak: Verstappenért. A lelátók általában csupa narancssárga színűek, és ezt Marko és a Red Bull Racing többi tagja a garázsban is észreveszi.

A Red Bull ráadásul hazai pályán versenyezhet majd, így ez is előnyt jelent a számukra, de ennek tetejében még rengeteg holland szurkolót is várnak, akik megőrülnek Max Verstappenért. Várhatóan a lelátó ismét narancsárga lesz, így ennek támogatását a Red Bull is érezni fogja, melyről Marko is beszélt.

„Max extra motivált lesz a holland rajongója előtt, ráadásul eléggé fekszik neki ez a pálya. Ha a garázsban vagyunk, és megfutja a leggyorsabb időt, akkor a hollandok megvadulnak a lelátón. Ez nagyon különlegessé teszi ezt a hétvégét” - zárja az osztrák csapat tanácsadója.

