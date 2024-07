Marko: Steiner nem bánt igazságosan Mick Schumacherrel, de két F1-es csapat fontolgatja a leigazolását

Nemrég Günther Steiner azt nyilatkozta, hogy nincs személyes problémája Mick Schumacherrel, és magyarázatot is adott arra, miért mondta azt, hogy az Alpine helyében nem igazolná le a németet.

A magyar versenyhétvégén Helmut Markót pedig arról kérdezték, hogy van-e esély Mick Schumacher Red Bull-csoporthoz való igazolására, Marko pedig Steinert is belekeverte a válaszába:

„Mick az egyik legudvariasabb és legkedvesebb ember az egész paddockban, ami inkább egy hátrány számára. Emellett pedig a neve is hátrányt okoz neki. Már bizonyított sportszakmailag, hiszen az F3-as és az F2-es bajnokságot is megnyerte, ami önmagában is érdekessé teszi a Forma-1-es csapatok számára.”

„Ami minket illet: sosem sportszakmai oka volt annak, hogy sosem léptünk közös utakra. Egy ideig Ferrari-junior volt, aztán a Mercedes csapatához csatlakozott, tehát soha nem volt szabad a piacon.”

„A Haasnál nem bánt vele igazságosan a Netflix-szupersztár Günther Steiner, ez egy tény. És ha kikerülsz az F1-ből, nehéz dolog visszatérni. De a színfalak mögött csak jó dolgokat hallani róla, Toto Wolff is az egekbe dicséri.”

„Azt gondolom, az Alpine és az Audi is fontolgatja a leigazolását. Örülnék annak, ha nyélbe is ütnék az üzletet, mert Mick megérdemelné” – magyarázta Marko a német Sport1-nek.

Marko Mick Red Bullhoz való hozatalával kapcsolatban érdekesség, hogy tavaly az akkori AlphaTauri-csapatfőnök Franz Tost azt nyilatkozta, ő Schumacherrel akarta volna helyettesíteni a távozó Gaslyt, azonban a Red Bull leszavazta az ötletét, idén májusban pedig Marko a Formel1.de-nek adott interjújában elismerte, ő volt, aki megvétózta a német leigazolását. Az osztrák akkor így nyilatkozott:

„Így volt, én vétóztam meg, de ez egyáltalán nem volt személyes. Szerintem Mick egy jómodorú, udvarias fiatalember, akinek megvoltak az esélyei, de a kora és a ferraris háttere miatt egyszerűen nem illett bele az AlphaTauriról és a mi akkori juniorprogramunkról kialakított képbe.”

„Hogy az RB-t érdekli-e Mick a jövőre nézve? Nem, ugyanis van egy nagyon jó juniorunk a sorban: Liam Lawson. A Forma-2-ben pedig ott van Hadjar, aki abszolút az élmezőnybe tartozik. A Forma-3-ban pedig van egy 16 éves Lindbladunk.”

„Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk. És Ricciardo kivételével az a filozófiánk, hogy ez egy juniorcsapat legyen” – jelentette ki.

