Marko sokatmondóan nyilatkozott Albon Red Bull-os visszatérése kapcsán

Sergio Perez szerződése az idei év végén jár le a bikásokkal, és már szinte a teljes tavalyi idény második fele arról szólt, hogy mi lesz a mexikói sorsa a csapatnál, hiszen többnyire nem tudta hozni az elvárható szintet Max Verstappen mellett. Amennyiben pedig idén is hasonló lesz a helyzet, akkor minden bizonnyal még korábban beindulnak majd a folytatással kapcsolatos kérdések.

Sőt, igazából a tavalyi szezon vége óta be sem fejeződtek, hiszen Perez maradása továbbra is téma, jelöltekből pedig bőven akad. Most Helmut Marko tanácsadó a Kleine Zeitungnak beszélt a témáról, és a korábbi pletykákkal ellentétben lényegében kizárta annak lehetőségét, hogy Albon újra visszatérjen hozzájuk.

„Albon nincs most nálunk versenyben, hiszen 2025-ig szerződés köti őt a Williamshez. Checónak eközben konzisztensen jól kell teljesítenie, miközben az is világos, hogy nem tud mindig Verstappen szintjén vezetni. Ha második lesz a bajnokságban és szerez egy-két győzelmet, akkor mindenképpen esélye lesz a 2025-ös ülésre.”

„A Verstappen melletti ülés egyrészről rendkívül keresett, másrészről viszont olyan, mint egy katapult, mivel egyetlen márkatárs sem képes felvenni a harcot Maxszal, ami hamar demoralizálóvá válhat” – mondta biztatóan az osztrák, aki kitért az RB-nél versenyző Daniel Ricciardo és Juki Cunoda Red Bull-os esélyeire is.

„Az ő helyzetükben nemcsak arról van szó, hogy a Forma–1-ben maradhassanak, hanem az előléptetés lehetőségéről is. Ez arra a versenyzőre vonatkozik, aki egyértelműen dominálja az évet házon belül.”

Ezek alapján tehát nagyon úgy tűnik, hogy amennyiben Pereznek idén sem megy majd jobban, akkor távoznia kell majd a Red Bulltól, a helyére pedig az RB azon versenyzője érkezhet, aki jobb teljesítményt tud nyújtani a B-csapat színeiben.

Na és mi a helyzet mondjuk Carlos Sainzcal, akinek az év végén el kell majd hagynia a Ferrarit, és aki korábban szintén a Red Bull-család tagja volt? „Ő vélhetően hamarabb akarja meghozni a döntését, mint mi” – vágta rá Marko azt sugallva, hogy valószínűleg a spanyol sem opció számukra a következő idényre.

Végezetül annyit azért még hozzátennénk, hogy Marko most csak a 2025-ös idényről beszélt, Albon kapcsán azonban korábban arról szóltak a szóbeszédek, hogy a Red Bull opciós jogot nyújtott be érte 2026-ra, amikor már nem köti őt szerződés a Williamshez, így továbbra is elképzelhető, hogy hosszabb távon a brit-thai pilóta mégis visszatérhet majd Milton Keynesbe.

Marko az említett lapnak arról is beszélt, kik lehetnek idén a legnagyobb kihívóik, és hogy kit tart a mezőny legjobbi időmérős versenyzőjének.