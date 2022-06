Marko: Ricciardo is ugyanazt csinálta a Red Bullnál, mint most Russell a Mercedesnél A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint George Russell idei teljesítménye nagyon hasonlít arra, amit Daniel Ricciardo elért 2014-ben. Marko sajnálja, hogy az ausztrál most nehéz helyzetben van, ugyanakkor úgy gondolja, hogy ő is és Lewis Hamilton is visszatérhet még a csúcsra.